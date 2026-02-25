 עונת החזנות הירושלמית יוצאת לדרך ב'בנייני האומה'

סדרת החזנות הירושלמית "בנבל עשור" פותחת את העונה השביעית ( צילום: יח"צ )

חובבי החזנות והליטורגיקה היהודית כבר סימנו ביומנים את פתיחת העונה השביעית של סדרת "בנבל עשור" ביוזמת עיריית ירושלים, המחלקה העירונית למורשת ישראל ובמעמד ראש העיר ירושלים משה ליאון.

השנה נראה שההפקה בבנייני האומה מכוונת גבוה במיוחד, עם שילוב בין חזנות קלאסית, פיוט אנדלוסי והרכבים מוזיקליים רחבים שכוללים כ-200 נגנים וחברי מקהלה על במה אחת. הערב "האשכנזי": מפגש ירושלמי, ניו יורק וויליאמסבורג אירוע הפתיחה, שיתקיים מיד לאחר ימי הפורים, יפגיש כמה מהשמות הבולטים ביותר בענף תחת שרביטו של המאסטרו אלי יפה. פרויקט 'גשר' ומוטי וייס בביצוע מלהיב במיוחד: "ניגון הקוזאק" יאיר טוקר | 25.02.26 במרכז הערב יעמוד נסים סאאל, החזן הראשי של בית הכנסת "ישורון", שבשנתיים האחרונות הפך לאחד השמות המבוקשים ביותר בעולם החזנות בזכות היכולות הווקאליות יוצאות הדופן שלו. לצידו של סאאל יעלה החזן החסידי יעקב שטארק מוויליאמסבורג. עבור שטארק, מדובר בחזרה מסקרנת לבמות בישראל לאחר תקופת היעדרות, וביצועיו הייחודיים הם ללא ספק אחד ממוקדי המשיכה של הערב. את ההרכב ישלים הכוכב העולה אברהם פרידמן AT, שיבצע קטעים נבחרים יחד עם מקהלות החזנים הירושלמיות והתזמורת הסימפונית, כמיטב מסורת הסדרה, צפויות הפתעות ואורחים נוספים. למידע נוסף ורכישת כרטיסים לקונצרט האשכנזי לחצו כאן >>

10 10 0:00 / 1:02

הגוון האנדלוסי: ממרוקו לירושלים

שבוע לאחר מכן, הסדרה תשנה פנים ותוקדש למסורת הפיוט של יהדות צפון אפריקה. את הערב יוביל הפייטן משה לוק, כשאליו יצטרפו גבריאל אוחיון מצרפת והזמר הוותיק מייק קרוצ'י.

הניהול המוזיקלי של הערב הופקד בידיו של אלעד לוי, שיוביל את תזמורת "אנדלוסלם" ואת אנסמבל הפיוט. השילוב בין הכלים האותנטיים לבין הקולות המוכרים מבטיח ערב של פיוט שורשי ברמה הגבוהה ביותר.

למידע נוסף ורכישת כרטיסים לערב האנדלוסי לחצו כאן >>

10 10 0:00 / 1:01

המשך העונה: קולות מן השמים ופיוט ירושלמי

הסדרה לא עוצרת כאן. לאחר חג הפסח צפויה המחצית השנייה של העונה, שתכלול מופע של רפי ביטון ומקהלת "קולות מן השמים", וערב מסכם שיוקדש כולו לפיוט הירושלמי המסורתי בהתשתתפות הפייטנים והזמרים - יחיאל נהרי, יובל טייב, יניב בן משיח, משה דואק ואליה והב.

בהנהלת הסדרה מציינים כי לאור הביקוש הגבוה בשנים קודמות, מומלץ להקדים ולהבטיח מקומות. עונה כזו, שמכנסת כל כך הרבה סגנונות וכישרונות על במה אחת, היא הזדמנות נדירה לחובבי המוזיקה היהודית לגווניה.