הסדרה הוותיקה לחזנות ולפיוט "בנבל עשור" פותחת את עונתה השביעית עם שורה של שמות מסקרנים: מהחזן נסים סאאל שהפך לתופעה בשנים האחרונות, דרך חזרתו לבמה של יעקב שטארק תחת שרביטו של מאסטרו אלי יפה ועד לערב אנדלוסי בניצוחם של משה לוק ואלעד לוי. כל הפרטים על אירועי הפתיחה שאחרי פורים
"החורבה" חוגגת שנה לפתיחתה מחדש. בית-הכנסת העתיק שחידש את פניו יציין זאת בשרשרת אירועים. היום יום שכולו תורה, בהמשך: התזמורת האנדלוסית * ישתתפו רב החורבה, הרב שמחה הכהן קוק, הרב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב דוד יוסף, רבני הרובע ורבנים נוספים. כל הפרטים