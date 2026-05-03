מפקדים מרוקאים ואמריקנים ( צילום: africom )

שני אנשי שירות מצבא ארצות הברית הוכרזו כנעדרים במהלך השתתפותם בתרגיל הצבאי המשותף "אפריקן ליון" בדרום מרוקו, כך לפי הודעה רשמית שפרסם צבא ארה"ב. הודעה על כך נמסרה ביום ראשון מטעם פיקוד אפריקה של ארצות הברית והכוחות המזוינים המלכותיים של מרוקו.