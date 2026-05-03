שני אנשי שירות מצבא ארצות הברית הוכרזו כנעדרים במהלך השתתפותם בתרגיל הצבאי המשותף "אפריקן ליון" בדרום מרוקו, כך לפי הודעה רשמית שפרסם צבא ארה"ב. הודעה על כך נמסרה ביום ראשון מטעם פיקוד אפריקה של ארצות הברית והכוחות המזוינים המלכותיים של מרוקו.
כוחות מארצות הברית, ממרוקו וממדינות שותפות נוספות פתחו במבצע חיפושים והצלה מתואם הכולל אמצעים קרקעיים, אוויריים וימיים. המאמצים מתרכזים סמוך לאתר האימונים בקאפ דרא ובאזור העיר טאן-טאן, שם נעלמו העקבות.
מהצבא המרוקאי נמסר כי החיילים נעלמו באזור של מצוק, וכי נסיבות האירוע נמצאות תחת חקירה בעוד החיפושים נמשכים בשטח.
התרגיל המדובר הוא המהלך הצבאי השנתי הגדול ביותר של פיקוד אפריקה האמריקאי, ומטרתו לחזק את הקשרים המבצעיים בין כוחות ארצות הברית, ברית נאט"ו ומדינות אפריקה. השנה נערך התרגיל בפריסה על פני ארבע מדינות: גאנה, מרוקו, סנגל ותוניסיה.
החלק המרכזי של האימונים מתקיים במרוקו, ונוטלים בו חלק כ-5,000 אנשי צבא מיותר מ-40 מדינות שונות. התרגיל הנוכחי החל ב-27 באפריל וצפוי להסתיים ב-8 במאי.
