צ'רלי קירק, האקטיביסט השמרני שנרצח בגיל 31, מותיר אחריו את ספרו האחרון “עצור, בשם אלוקים” | בספר, שהושלם שבועות לפני מותו, הוא מעיד כיצד התנזר מטכנולוגיה בשבת ומזמין את הקוראים לעצור, לנוח ולחוות מחדש את ערכי המנוחה (חדשות בעולם)
פייר פוליאב, מנהיג המפלגה השמרנית בקנדה, הוא האיש שיירש ככל הנראה בקרוב את ראשות ממשלת קנדה לאחר הבחירות | בימים אלו נמצאת המפלגה השמרנית בראש הסקרים באופן מובהק, ואם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, באוטווה יישב אוהב ישראל אמיתי על כס ראש הממשלה | השבוע התפטר מראשות הממשלה איש המפלגה הליברלית ג'סטין טרודו, שהחליט גם על השעיית הפרלמנט כדי לעכב עוד קצת את הצבעת אי האמון שבוא תבוא | פייר פוליאב, פרופיל (מגזין כיכר)