סגן נשיא ארה"ב ואנס אומר הערב (שלישי) בריאיון לרשת "פוקס ניוז" האמריקנית כי "האיראנים לא מוכנים עדיין להכיר בחלק מהקווים האדומים של טראמפ". לדבריו, "במובן מסוים השיחות עם איראן היום היו טובות. טראמפ רוצה למצוא פתרון - או דיפלומטי או בדרכים אחרות".

עוד אמר ואנס על איראן: "אנחנו נמשיך לעבוד, אבל כמובן שהנשיא שומר על היכולת להגיד שהוא חושב שהדיפלומטיה הגיעה לסופה הטבעי. אני מקווה שלא נגיע לשם אבל זה יהיה להכרעת הנשיא".

ואנס נשאל בראיון האם תוכנית הטילים והפרוקסי של איראן גם על השולחן כמו שישראל רוצה, ואמר: "הכול על השולחן. הם המדינה הגדולה ביותר שממנת טרור. אבל הקו האדום של טראמפ הוא שיהיה להם נשק גרעיני. כמובן שהאיראנים אומרים שהם לא רוצים נשק גרעיני, אך אנחנו יודעים שזה לא נכון. המטרה שלנו זה לדאוג שזה לא יקרה, ולנשיא יש הרבה כלים לוודא את זה".

דבריו של ואנס מגיעים אחרי סבב השיחות השלישי של נציגי ארה"ב ואיראן, שנפגשו בז'נבה מוקדם יותר היום. גורם בכיר בבית הלבן אמר בתום הפגישה כי הושגה התקדמות במגעים אך הבהיר כי "עדיין יש הרבה פרטים שצריכים לדון בהם".

לטענת האמריקנים, טהרן אמרו כי הם "יחזרו במהלך השבועיים הקרובים עם תשובות מפורטות בנוגע לטיפול בחלק מהפערים שנותרו פתוחים בין הצדדים".

במקביל, סוכנות הידיעות הממלכתית של המשטר האיראני דיווחה כי צוותי המשא ומתן עזבו את מיקום השיחות בג'נבה ברוח טובה. לפי הדיווח בסוכנות "IRNA", גורמי משטר בכירים אמרו כי "הושגו הסמכות מסגרת כלליות, וסוכם כי שתי המשלחות יחזרו להתייעצויות בכירות".

גם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הביע סיפוק מתוצאות המשא ומתן, כשאמר כי "הושגו הבנות טובות על סוגיות מרכזיות, היו התפתחויות טובות מהסבב הקודם, כעת נפנה להתייעצויות ובניית ניסוח אפשרי להסכם מסגרת".