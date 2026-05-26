שב"כ והמשטרה חושפים תשתית טרור של תושבי מזרח י-ם אשר הופעלה ע"י פעיל טרור שמתגורר בצרפת, כך לפי הודעה משותפת שפרסמו אחר הצהריים (שלישי).

במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשטרת ישראל, נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירת שב"כ חמישה תושבי מזרח ירושלים, פעילי ארגון החזית העממית, בחשד כי גויסו על ידי פעיל החזית העממית צלאח חמורי, הפועל במסגרת "הציר השיעי" לקידום פעילות טרור צבאית בשטח ישראל.

צלאח חמורי, עורך דין בהכשרתו, פעיל טרור בכיר בארגון החזית העממית, פועל במשך שנים נגד מדינת ישראל ואף היה מעורב בין היתר בניסיון התנקשות ברב עובדיה יוסף בשנת 2005.

בגין מעורבותו בפעילות טרור, נשללה בשנת 2022 תושבתו של חמורי בישראל והוא עבר להתגורר בצרפת, שכן חמורי בעל אזרחות צרפתית.

לפי הודעת גופי הביטחון, מאז, עומד חמורי בקשר עם גורמי טרור הפועלים מטעם הציר השיעי להכוונת פיגועים ופעילות טרור בשטחי ישראל. בתוך כך, חמורי מנצל את מוצאו וקשריו לשטחי ישראל על מנת לגייס פעילי טרור מקומיים וזאת במקביל לפעילות גלויה אותה הוא מקדם, בסוגייה הפלסטינית. פעילות הטרור שהוא מקדם מתנהלת באופן חשאי במקביל, תחת הכסות של הפעילות הלגיטימית.

בתוך כך במסגרת חקירת השב"כ עלה כי במהלך השנים 2024 ו-2025, חמורי נפגש באירופה, במקומות שונים עם חברי החוליה, כולם תושבי מזרח י-ם וגייס אותם להקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל. לצורך כך חמורי בין היתר צייד את מגוייסיו בטלפון לתקשורת מוצפנת.

מלבד זאת עלה במסגרת החקירה כי נחשפו פעולות שונות שביצעו חברי התשתית לצורך קידום פעילות טרור באזור ירושלים.

כתבי אישום הוגשו נגד שניים מהמעורבים האחים יזיד וסעיד דדו, במסגרת זו יוחסו להם עבירות של חברות פעילה בארגון טרור, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קשירת קשר לעשות פשע, וכן ניסיון לקשירת קשר לעבירת פשע שהיא מעשה טרור.

בהודעה המשותפת לא נמסר אם ישראל פנתה לצרפת לבקשת הסגרה.