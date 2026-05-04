משטרת גרמניה דיווחה היום (ראשון) על אירוע דריסה קטלני בעיר לייפציג שבמזרח גרמניה, שבו נהרגו שני בני אדם. הרשויות הגרמניות פתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות האירוע.

על פי הדיווחים הראשוניים, רכב דרס הולכי רגל באזור מרכזי בעיר. כוחות משטרה וחירום הוזעקו למקום ופעלו לטיפול בנפגעים, אך שני אנשים נקבע מותם בזירה.

שני בני אדם נהרגו ושניים נוספים נפצעו באורח קשה ביום שני, לאחר שמכונית פגעה בקהל במרכז העיר לייפציג שבמזרח גרמניה. לפי דיווח של רשת השידור המקומית MDR המסתמך על המשטרה, האירוע התרחש בלב העיר.

​רכב שטח מסוג פולקסווגן נצפה כשהוא נוסע במהירות גבוהה דרך אזור המדרחוב בעיר. ברדיו לייפציג דווח כי על גג הרכב נראה אדם בזמן שהמכונית דהרה במקום, וכי הנזק לרכב היה ניכר לעין.

​עדי ראייה שהיו בזירה מסרו לרשתות השידור כי ראו מספר גופות מכוסות בסדינים. בנוסף לדיווחים על הדריסה, הובאו עדויות על כך שבמקום התרחש גם אירוע דקירה.

​משטרת לייפציג אישרה לסוכנות הידיעות רויטרס כי אכן היו נפגעים כתוצאה מרכב נוסע. עם זאת, גורמי אכיפת החוק לא מסרו פרטים נוספים על זהות הנהג או על המניע למעשה בשלב הראשוני של החקירה.

יצוין כי גרמניה חווה בשנים האחרונות עלייה באירועי אלימות ובפיגועים. רק לפני מספר חודשים ביקר הקנצלר הגרמני בבית חב"ד בברלין על רקע גל אנטישמיות חריג במדינה.

עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו פרטים נוספים מהרשויות הגרמניות.