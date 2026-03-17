נשיא צרפת עמנואל מקרון דחה היום (שלישי) בפתח ישיבת קבינט את קריאתו של טראמפ למדינות אירופה להשתתף במבצע לפתיחת מצרי הורמוז.

"בכל הנוגע למצרי הורמוז, שזה בוודאי הנושא הרגיש ביותר כרגע, אנחנו לא חלק מהעימות. ממילא, לעולם צרפת לא תיקח חלק במבצע לפתיחת מצרי הורמוז או לשחרורו בקונטקסט הנוכחי".

"עם זאת", אמר מקרון, "אנחנו משוכנעים שברגע שהמצב יירגע, ברגע שההפצצות יפסיקו, אנחנו מוכנים יחד עם מדינות נוספות לקחת חלק בליווי של ספינות במיצר".

מתחילת המערכה, הבהירה צרפת כי היא אינה רואה את עצמה כחלק מהמלחמה מול איראן, וכי לרפובליקה יש תפקיד הגנתי בלבד על כוחותיה.

בנוסף, באיראן מוחזקים כיום בשגרירות הצרפתית שני צרפתים ששוחחרו אך לאחרונה מכלא אווין הידוע לשמצה, כאשר קיים חשש מצד צרפת לפעולת נקם איראנית נגד השניים ונציגיה בשגרירות.