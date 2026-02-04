דונלד טראמפ ( הבית הלבן )

שתי יממות לפני שיחות הגרעין שתוכננו להתקיים בין ארצות הברית לאיראן בעומאן - פיצוץ נרשם הערב (רביעי) במגעים, והשיחות לפני שעה מבוטלות. הדבר עשוי לכאורה להשפיע על ההחלטה אם לתקוף באיראן בקרוב.

לפי הדיווח של ברק רביד ב-N12, מפי גורמים אמריקנים, הסיבה לביטול הפגישות היא העובדה שאיראן החליטה לחזור בה מהבנות לגבי מיקום המפגש ותכניו. ארצות הברית התעקשה, לפי הדיווח, על המתכונת המקורית שעליה סוכם לקיום הפגישות ואיימו כי אם לא יתבצע כפי שסוכם - לא יהיו שיחות. באיראן הגיבו: אוקיי, אז כלום. עוד דווח כי כרגע, לאור ביטול השיחות, הנציגים האמריקנים ויטקוף וקושנר לא ימשיכו מקטר, שם ישהו ביום חמישי לשיחות בנושא איראן, לעומאן לפגישה עם האיראנים - אלא יחזרו בחזרה למיאמי שבדרום ארצות הברית. רכב משוריין של המשטרה דורס מפגינים באיראן: התיעוד המזעזע כיכר השבת | 16:52 אם האיראנים יחליטו לחזור להבנות המקוריות, דווח כי ארצות הברית תסכים להיפגש כבר השבוע או בשבוע הבא.

חמינאי ( צילום: Khamenei.ir )

בתוךך כך אפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן עדיין עומדת על הפרק. בכיר אמריקני התבטא כי ללא הסכם אמיתי מול איראן במהירות "יתחילו לבחון אפשרויות אחרות". כך לפי הדיווח של רביד.

מרקו רוביו שר החוץ האמריקני קיים היום מסיבת עיתונאים והתייחס בין היתר לשיחות. לדבריו, לא בטוח שניתן יהיה להגיע להסכם "אבל אנחנו רוצים לבדוק את זה".

הלילה, כזכור, שיגר טראמפ מסר מאיים נוסף לעבר איראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן התבטא הנשיא טראמפ: "הם מנהלים מו"מ. הם רוצים לעשות משהו, ונראה אם משהו אכן יקרה".

במסר המאיים לעבר איראן, אמר טראמפ: "הייתה להם הזדמנות לעשות משהו לפני זמן מה, וזה לא הסתדר ואז ביצענו את 'פטיש חצות' (תקיפת מתקני הגרעין של איראן ביוני בשנה שעברה. י-נ) אני לא חושב שהם רוצים שזה יקרה שוב אבל הם רוצים לנהל מו"מ, אנחנו מנהלים איתם מו"מ כרגע".