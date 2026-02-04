"חמינאי צריך להיות מודאג": טראמפ מגיב אחרי הפיצוץ במגעים

לאחר שדווח כי השיחות בין נציגי ארה"ב לאיראן שתוכננו ליום שישי הקרוב בוטלו במפתיע, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבטא כי המנהיג העליון עלי חמינאי "צריך להיות מודאג מאוד".

כשנשאל על אופציה שהאיראנים ינסו לתקן את מתקני הגרעין הגיב הנשיא: "אם הם ינסו שוב - אמרתי להם שנבצע את התקיפה שוב ונעשה את העבודה מחדש". לדבריו, "הם ניסו לחזור לאתר - הם אפילו לא הצליחו להתקרב אליו. הייתה שם השמדה מוחלטת. הם שקלו להקים אתר חדש באזור אחר במדינה. גילינו על כך, ואמרתי להם: אם תעשו את זה - ננקוט נגדכם צעדים קשים מאוד".

לפי הדיווח של ברק רביד ב-N12, מפי גורמים אמריקנים, הסיבה לביטול הפגישות הייתה העובדה שאיראן החליטה לחזור בה מהבנות לגבי מיקום המפגש ותכניו. ארצות הברית התעקשה על המתכונת המקורית שעליה סוכם לקיום הפגישות ואיימו כי אם לא יתבצע כפי שסוכם - לא יהיו שיחות. באיראן בתגובה הודיעו על ביטול.

לאור ביטול השיחות, דווח כי הנציגים האמריקנים ויטקוף וקושנר יחזרו בחזרה למיאמי שבדרום ארצות הברית. על פי הדיווח, במידה האיראנים יחליטו לחזור להבנות המקוריות, ארצות הברית תסכים להיפגש כבר השבוע או בשבוע הבא.

הלילה שיגר טראמפ מסר מאיים נוסף לעבר איראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן התבטא הנשיא טראמפ: "הם מנהלים מו"מ. הם רוצים לעשות משהו, ונראה אם משהו אכן יקרה".

במסר המאיים לעבר איראן, אמר טראמפ: "הייתה להם הזדמנות לעשות משהו לפני זמן מה, וזה לא הסתדר ואז ביצענו את 'פטיש חצות'". לדבריו, "אני לא חושב שהם רוצים שזה יקרה שוב אבל הם רוצים לנהל מו"מ, אנחנו מנהלים איתם מו"מ כרגע".

כזכור, לצבא האמריקני כבר יש סוללות וכוחות הגנות אוויריות באזור המוכנות לתרחיש של תקיפה, כולל משחתות שמסוגלות ליירט איומים אוויריים, יחד עם נושאת המטוסים "אברהם לינקולן".