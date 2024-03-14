בית המשפט בגרמניה גזר היום מאסר עולם בגין עשרה סעיפי רצח ו-27 סעיפי ניסיון רצח על אח בבית חולים שרצח עשרה מטופלים וניסה לרצוח עוד עשרות | על פי התביעה הוא הוא הזריק למטופלים מינונים גדולים של תרופות, במטרה "להפחית את עומס העבודה שלו" במשמרות הלילה (בעולם)
ביום החופשי שלי, הלכתי למפעל להביא לאבא
שלי ארוחת בוקר ולשבת לצידו, כשנכנסתי למשרד אבא לא היה שם. שאלתי את אחד העובדים שעבר
במסדרון 'איפה אבא שלי?', הוא הצביע על חדר צדדי ואמר: "הוא כבר לא יושב כאן, הוא
יושב שם" (משפחה)
"מאז שהיינו ילדים, יצחק עשה כאן מה בא לו בבית, ואבא היה מכריח אותנו לכבד אותו וליישר קו עם דעותיו", היא אמרה בשקט. "אנחנו כבר לא יכולנו לסבול את האוירה הזו, אבל סתמנו את האף ושיחקנו את המשחק לכבוד אבא. זה היה קשה, זה היה נורא" (משפחה)