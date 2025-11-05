כיכר השבת
זוועה בגרמניה: אח בבית החולים רצח עשרה מטופלים וניסה להרוג עוד עשרות

בית המשפט בגרמניה גזר היום מאסר עולם בגין עשרה סעיפי רצח ו-27 סעיפי ניסיון רצח על אח בבית חולים שרצח עשרה מטופלים וניסה לרצוח עוד עשרות | על פי התביעה הוא הוא הזריק למטופלים מינונים גדולים של תרופות, במטרה "להפחית את עומס העבודה שלו" במשמרות הלילה (בעולם)

(צילום: Nasser Ishtayeh/Flash90)

בית המשפט באאכן שבגרמניה גזר היום (רביעי) מאסר עולם בגין עשרה סעיפי רצח ו-27 סעיפי ניסיון רצח על אח בבית חולים שרצח עשרה מטופלים וניסה לרצוח עוד 27 מטופלים באמצעות זריקות קטלניות. התובעים טוענים כי הוא רצח מאושפזים נוספים וכי ברגע שיפענחו זאת בגופות הנרצחים, הוא עשוי לעמוד שוב לדין. 

על פי כתב האישום שהוגש נגדו, בן ה-44 ביצע את המעשים הנפשעים בין דצמבר 2023 למאי 2024 בבית החולים הסמוך לעיר אסן. בית המשפט קבע כי העבירות שביצע הרוצח חמורות מכדי לאפשר לו אפשרות לשחרור מוקדם.

התובעים הוסיפו כי הוא הזריק למטופלים, רובם קשישים, מינונים גדולים של תרופות הרגעה או משככי כאבים, במטרה להפחית את עומס העבודה שלו במשמרות הלילה. עוד נאמר בבית המשפט כי האח השתמש בחומרים להרפיית שרירים, שבהם משתמשים לעיתים בהוצאות להורג בארצות הברית.

לטענת התביעה, הרוצח גילה עצבנות וחוסר אמפתיה למטופלים שמצבם היה חמור במיוחד, והוא ביצע את עבודתו ללא מוטיבציה. לדבריהם, הוא מעולם לא גילה חמלה כלפי המטופלים ולא הביע חרטה במהלך המשפט.

אויגן בריש, יו"ר הקרן הגרמנית להגנת המטופלים, מתח ביקורת על ליקויים בתיעוד בבתי החולים. "עדיין ישנם בתי חולים שחסר להם ניטור מקיף, סטנדרטי ואלקטרוני של מתן תרופות. אבל זו הדרך היחידה לזהות ולמנוע טעויות בתרופות ומנת יתר בתוך המערכת הדיגיטלית", הצהיר בריש. הוא הוסיף כי זה הופך את זה "קל מדי" עבור עבריינים חוזרים.

