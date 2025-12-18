כיכר השבת
מטרייה אווירית מעל אירופה

6.7 מיליארד דולר: גרמניה מכפילה את ההצטיידות ב"חץ 3" הישראלי

ממשלת גרמניה אישרה הקצאת 3.1 מיליארד דולר נוספים לרכישת מערכת ה"חץ 3". העסקה, שנאמדת כעת בכ-6.7 מיליארד דולר, כוללת הגברת ייצור המיירטים בעקבות הצלחות מבצעיות מוכחות של המערכת. על פי דיווחי משרד הביטחון, החתימה הרשמית על הרחבת ההסכם האסטרטגי תתקיים היום בגרמניה (בעולם)

מערכות ההגנה של ישראל (צילום: באדיבות רפאל)

הבונדסטאג הגרמני נתן אמש אור ירוק למהלך שמעגן את מעמדה של ישראל כמעצמת הגנה אווירית גלובלית. לפי נתונים המגיעים ממשרד הביטחון ומהתעשייה האווירית, גרמניה החליטה להגדיל משמעותית את רכישת מערכת ה"חץ 3", בתוספת תקציבית של כ-3.1 מיליארד דולר. המשמעות: היקפה הכולל של העסקה מזנק לכ-6.7 מיליארד דולר (למעלה מ-20 מיליארד שקלים), מה שהופך אותה לעסקה הביטחונית הגדולה והמשמעותית ביותר בתולדות המדינה.

טיל החץ (צילום: ב"מ)

הרחבת ההסכם אינה רק עניין כספי. על פי דיווחי הגורמים המקצועיים במנהלת "חומה" ובמפא"ת, הדגש המרכזי בהסכם החדש הוא עיבוי קווי הייצור של המיירטים והמשגרים. הגרמנים, שעוקבים מקרוב אחר ביצועי המערכת בעימות הנוכחי בישראל, התרשמו מהיכולת המבצעית ליירט טילים בליסטיים ארוכי טווח עוד מחוץ לאטמוספירה, והחליטו להאיץ את פריסת ה"מטרייה" על אדמתם.

מחר צפוי להתקיים בגרמניה טקס החתימה הרשמי על הרחבת העסקה, במעמד בכירי מערכת הביטחון הישראלית וראשי רכש הביטחון הגרמני. מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, ציין כי היכולת למסור את המערכת בתוך שנתיים בלבד והעמידה בלוחות הזמנים הקשיחים בנו אמון יוצא דופן בין ירושלים לברלין.

מעבר לרווח הכלכלי העצום, מדובר במהלך מדיני המשנה את פני אירופה. גרמניה הופכת למדינה הזרה הראשונה שמפעילה את המערכת האסטרטגית, מה שיוצר ציר ביטחוני הדוק בין המדינות, בשיתוף פעולה מלא עם הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים (MDA). התקציב שיזרום לישראל מיועד, בין היתר, להמשך פיתוח הדורות הבאים של מערכי ההגנה הרב-שכבתיים עבור צה"ל, ובכך מחזק ישירות גם את ביטחונה של מדינת ישראל.

