המשטרה איתרה לפני זמן קצר (שני) תינוק בן יומו כשהוא נטוש בחדר מדרגות בסמוך לבניין הביטוח הלאומי בחדרה.

התינוק שהיה עטוף בשמיכה פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה.

המשטרה פתחה בחקירה ומנסה לאתר את הוריו באמצעות מצלמות האבטחה.

ממד"א נמסר כי "בשעה 09:52 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון, על פעוט שנמצא בחדר מדרגות בבניין בחדרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על פעוט כבן שבוע, בהכרה מלאה ומפנים אותו לבי"ח הלל יפה במצב יציב".

מפעים: כך שברו מאות תורמי כליה את החרם מצד נציגי ספר השיאים של גינס על ישראל יאיר טוקר | 25.01.26

חובשת רפואת חירום במד"א שירה סימן טוב כהן, סיפרה: "קיבלנו דיווח במוקד מד"א על תינוק שאותר בחדר מדרגות, התינוק היה עטוף בשמיכות ובהכרה מלאה. מיד לקחנו אותו לאמבולנס המחומם כדי למנוע היפותרמיה ולבדוק אותו. בהערכה ראשונית ראינו שמצבו יציב, עטפנו אותו בשמיכות נקיות ופינינו אותו לבית החולים ובמשך כל הזמן החזקתי אותו על הידיים קרוב אליי וניסיתי לתת לו הרגשה הכי בטוחה שאפשר".

מהביטוח הלאומי נמסר כי "עובדי הביטוח הלאומי בסניף חדרה מצאו תינוק בן יומו שננטש על ידי הוריו בבניין הסמוך לסניף (לא בבנין הסניף). העובדים לקחו את התינוק, ניקו אותו, האכילו אותו ויצרו קשר עם משטרת ישראל ושירותי הרווחה. מד"א הגיעו למקום ולקחו את התינוק לטיפול רפואי.

"הביטוח הלאומי משתף פעולה עם משטרת ישראל במטרה למצוא את הורי התינוק".

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות תינוק שנמצא בחדר המדרגות במבנה ציבורי בחדרה. עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת חדרה הגיעו למקום, העבירו את התינוק לשירותי הרווחה בעירייה ופתחו בחקירה".