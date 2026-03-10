ארגון הטרור חיזבאללה נערך לאפשרות של פלישה ישראלית רחבת היקף לדרום לבנון ומנסה ליישם לקחים מהמלחמה הקודמת, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס על פי מקורות לבנונים המכירים את פעילותו הצבאית של הארגון.

לפי הדיווח, לוחמי הארגון פועלים כעת ביחידות קטנות, נמנעים משימוש באמצעי תקשורת שעלולים להיחשף להאזנות ישראליות, ומקפידים לחסוך בשימוש בטילי נ"ט מרכזיים במהלך הלחימה מול כוחות צה"ל.

במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' פורסם כי ישראל הצליחה לחדור למערכות התקשורת של חיזבאללה, ואף להחדיר מטענים למאות זימוניות ששימשו את אנשיו. לפי הדיווח הזה, בעקבות זאת הארגון מקפיד כיום להימנע מכל שימוש במכשירים שעלולים להיות נתונים להאזנה.

חישוביו של חיזבאללה מבוססים בין היתר על ההנחה שהנהגת המשטר האיראני תשרוד את המלחמה, מה שעשוי להוביל בסופו של דבר להפסקת אש אזורית שבה יהיה הארגון שותף. מנגד, בישראל נערכים לאפשרות שהמבצע בלבנון יימשך גם לאחר סיום המלחמה באיראן.

מקור ביטחוני ישראלי אמר לרויטרס כי אין סימנים לכך שחיזבאללה מבקש להרגיע את המצב, ואף להפך.

לדבריו, למרות שישראל חיסלה כמה מהמפקדים הבכירים של הארגון, נראה כי חיזבאללה מצליח לייצב מחדש את שורותיו ולקבל החלטות מבצעיות. שניים מהמקורות הלבנונים הוסיפו כי לכל מפקד בארגון מונו ארבעה סגנים, כדי להבטיח רציפות פיקודית והמשך פעילות גם במקרה של פגיעה בהנהגה.