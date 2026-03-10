כיכר השבת
מיישמים לקחים

בלי ביפרים, ו-4 מחליפים לכל מפקד: כך נערך חיזבאללה לעימות ממושך  

ארגון הטרור חיזבאללה מנסה ליישם לקחים מהמלחמה הקודמת | לוחמי הארגון פועלים ביחידות קטנות, נמנעים משימוש באמצעי תקשורת שעלולים להיחשף להאזנות ישראליות, ומקפידים לחסוך בשימוש בטילי נ"ט | בישראל נערכים לאפשרות שהמבצע בלבנון יימשך גם לאחר סיום המלחמה באיראן (בעולם)

שיגור רקטה מלבנון, אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

ארגון הטרור נערך לאפשרות של פלישה ישראלית רחבת היקף לדרום ומנסה ליישם לקחים מהמלחמה הקודמת, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס על פי מקורות לבנונים המכירים את פעילותו הצבאית של הארגון.

לפי הדיווח, לוחמי הארגון פועלים כעת ביחידות קטנות, נמנעים משימוש באמצעי תקשורת שעלולים להיחשף להאזנות ישראליות, ומקפידים לחסוך בשימוש בטילי נ"ט מרכזיים במהלך הלחימה מול כוחות .

במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' פורסם כי ישראל הצליחה לחדור למערכות התקשורת של חיזבאללה, ואף להחדיר מטענים למאות זימוניות ששימשו את אנשיו. לפי הדיווח הזה, בעקבות זאת הארגון מקפיד כיום להימנע מכל שימוש במכשירים שעלולים להיות נתונים להאזנה.

חישוביו של חיזבאללה מבוססים בין היתר על ההנחה שהנהגת תשרוד את המלחמה, מה שעשוי להוביל בסופו של דבר להפסקת אש אזורית שבה יהיה הארגון שותף. מנגד, בישראל נערכים לאפשרות שהמבצע בלבנון יימשך גם לאחר סיום המלחמה באיראן.

מקור ביטחוני ישראלי אמר לרויטרס כי אין סימנים לכך שחיזבאללה מבקש להרגיע את המצב, ואף להפך.

לדבריו, למרות שישראל חיסלה כמה מהמפקדים הבכירים של הארגון, נראה כי חיזבאללה מצליח לייצב מחדש את שורותיו ולקבל החלטות מבצעיות. שניים מהמקורות הלבנונים הוסיפו כי לכל מפקד בארגון מונו ארבעה סגנים, כדי להבטיח רציפות פיקודית והמשך פעילות גם במקרה של פגיעה בהנהגה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר