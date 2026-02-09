כיכר השבת
"שורה של כשלים חמורים"

השר בן גביר מודיע: הקצינה הזו לא תמונה לראשות מחלקת החקירות ולא תקודם בדרגה

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע כי החליט שלא לקדם את הקצינה רותי האוסליך לתפקיד ראש מחלקת חקירות באח"מ ולא מקדם אותה בדרגה זאת בשל שורה של כשלים חמורים בהתנהלותה, אשר לדבריו אינם מאפשרים את קידומה לתפקיד בכיר ורגיש במערך החקירות (משטרה)

בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר לביטחון לאומי, , הודיע היום (שני) כי החליט שלא לקדם את הקצינה רותי האוסליך לתפקיד ראש מחלקת חקירות באח״מ ולא מקדם אותה בדרגה , וזאת בשל שורה של כשלים חמורים בהתנהלותה, אשר לדבריו אינם מאפשרים את קידומה לתפקיד בכיר ורגיש במערך החקירות.

לפי עמדת השר, הקצינה האוסליך הוציאה תחת ידה מכתב רשמי וחתמה עליו תוך שימוש בתואר ובתפקיד שאליהם לא מונתה ולא קודמה בפועל, בשעה ששאלת מינויה עדיין הייתה מצויה בבחינה על ידי השר הממונה, בהתאם לחוק. מדובר, בהתנהלות חמורה שעד למועד קבלת ההחלטה לא זכתה לכל הסבר או התייחסות מצד הקצינה.

בנוסף, נטען כי בפני חברי כנסת הציגה הקצינה מצגי שווא, הסתירה עובדות ונתונים מהותיים, ואף הציגה עמדות הסותרות את עמדת ואת עמדת המשרד לביטחון לאומי בוועדות הכנסת.

לדברי השר, מדובר בדפוס פעולה חמור של התחזות לבעלת סמכות, הצגת מידע כוזב לגורמים חוץ-משטרתיים ופגיעה באמון, וכל זאת בזמן ששאלת קידומה הייתה מונחת על שולחנו. התנהלות זו, כך נמסר, מהווה הפרה של הדין ושל פקודות המשטרה.

בסיכום החלטתו קבע השר בן גביר כי לנוכח מכלול הנתונים והכשלים, אין באפשרותו לאשר את קידומה של הקצינה לתפקיד רגיש כל כך במערך החקירות, והדגיש כי מינויים במשטרת ישראל חייבים להתבצע ביושר, בשקיפות ובהתאם לחוק בלבד, ללא מצגי שווא וללא חריגה מסמכות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר