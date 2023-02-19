יש המון סיבות שגורמות לאנשים לאחסן את כל תכולת הדירה שלהם |יש כאלה שנוסעים לתקופה ארוכה בחו"ל - עבודה, לימודים, טיול גדול, יש כאלה שעוברים דירה אבל יש פער בזמנים, או שהבית החדש פשוט קטן יותר ולא נכנס הכל | יש גם מצבים של שיפוץ גדול שלוקח חודשים, או פשוט שלב חיים שבו אתם לא בטוחים איפה תהיו בעוד שנה | אז מה עושים?
מעברים ושינויים הם חלק ניכר מאורך החיים בן זמננו, אלו הנמצאים בתקופת שיפוצים, או מעבר למדינה אחרת ואינם מעוניינים למכור את חפציהם האישיים והריהוט שצברו, ידרשו לשירותי אחסון תכולת דירה, מה כדאי לבדוק וכיצד לגשת לעניין בצורה נכונה?(בית, מקודם)
מעבר דירה הוא הזדמנות מצוינת לרהט מחדש את הבית ולהתאים אותו לצרכי המשפחה. עם זאת, כדאי גם לדעת מה לקנות ומה להביא מהבית הישן, לקבוע סדר עדיפויות כדי לא לחרוג מהתקציב ולהתרשם מסגנונות עיצוב שונים (בית וסטייל, שיווקי)
עברתם דירה והבית עמוס קרטונים ושאר חומרי אריזה? אל תמהרו להיפטר מהם - עם קצת יצירתיות, דבק וסכין חיתוך טובה אפשר לנצל את השאריות כדי להכין עם הילדים 3 יצירות נהדרות שיסדרו לכם זמן איכות מלא הנאה וכיף (משפחה, סטייל)
מצאתם דירה באזור נוח; לא רחוק מדי מההורים, ארבעה כיווני אוויר, מוסדות החינוך לטעמכם בקרבת מקום ואפילו המחיר ממש טוב. מה עוד יש להתעכב? למה לא לסגור חוזה?
בגלל השכנים. מומלץ לברר על השכנים ולבדוק: האם תסכימו לילדיכם להתחבר עם ילדי השכונה בגן המשחקים?