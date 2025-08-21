כיכר השבת
ריפוי בעיסוק בלי תור של חצי שנה - שיטה חדשה להורים בבית

הילדים זקוקים לטיפול עכשיו, אבל תורים לריפוי בעיסוק מגיעים לעיתים רק בעוד חצי שנה - והמחירים יקרים מאוד. החדשות הטובות: קיימת שיטה נגישה שאפשר לבצע בבית, שמסייעת לילד להתפתח ולחזק ביטחון עצמי, מוטוריקה ויכולת למידה (ילדים)

ספורט טיפולי מהבית (צילום: סקולו)

אם ניסיתם לקבוע תור לריפוי בעיסוק לילדים, אתם יודעים על מה אנחנו מדברים: המתנה של חצי שנה, לעיתים יותר, ומחירים שמגיעים לאלפי שקלים בשנה. בינתיים - הילד זקוק לעזרה עכשיו. קשיי מוטוריקה עדינה, חוסר ויסות חושי, קושי בהתארגנות או התפרצויות זעם - לא מחכים לרגע שבו יתפנה מקום במכון.

"הבן שלי התקשה בכתיבה, וכל שיעור בבית הספר הפך לסיוט," מספרת חני, אמא ל-3 מבני ברק. "ניסיתי להשיג תור לריפוי בעיסוק, אבל אמרו לי לחכות שמונה חודשים. הרגשתי שאני מבזבזת זמן קריטי."

הפתרון החדש: ספורט טיפולי לילדים בבית

במקום להמתין חודשים ולקחת הלוואה כדי לממן טיפולים פרטיים, יותר ויותר הורים מגלים שיטה נגישה: קורס אונליין לספורט טיפולי לילדים, מבית 'סקולו', בהנחיית שרה קיטאי - מומחית עם ניסיון של 16 שנה בתחום. הקורס מלמד צעד אחר צעד איך לשלב תרגילים לילדים בבית שמקדמים את ההתפתחות שלהם, בלי ציוד מיוחד ובלי לצאת מהבית.

יתרונות הקורס - מה באמת לומדים?

  • חיזוק מוטוריקה עדינה וקואורדינציה - תרגילים פשוטים שמכינים את הילד לכתיבה, ציור ופעילויות לימודיות.
  • ויסות חושי אצל ילדים - דרכים פרקטיות להפחתת התפרצויות זעם ולבניית רוגע פנימי.
  • פיתוח מיומנויות למידה - שיטות לחיזוק זיכרון, רצף ותכנון משימות - יכולות קריטיות לקריאה, כתיבה וחשבון.
  • ביטחון עצמי ותחושת הצלחה - באמצעות משחקי תנועה מהנים, הילד חווה הצלחות קטנות שמצטברות לדימוי עצמי חיובי.
  • שגרה משפחתית מאוזנת - הקורס מלמד איך לבנות סדר יום עם הילדים שמשלב פעילות פיזית, רגשית ולימודית.

"זה שינה לנו את הבית"

"בהתחלה הייתי סקפטית," מספרת מרים, אמא לחמישה. "אמרתי לעצמי - מה כבר קורס אונליין יכול לעשות? אבל אחרי שבועיים של תרגול, ראיתי שינוי: הילדה שלי פחות מתוסכלת, היא מתיישבת להכין שיעורים בלי מלחמות, ואפילו המורה שמה לב לשיפור בכתיבה."

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

