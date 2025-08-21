קורס ספורט טיפולי לילדים אונליין הוא תכנית ייחודית המאפשרת להורים לרכוש כלים מקצועיים לקידום התפתחות ילדיהם מבלי לצאת מהבית. הקורס משלב ידע תיאורטי ומעשי בתחום הספורט הטיפולי, ומציע פתרונות יישומיים להתמודדות עם אתגרי התפתחות שונים.

במסגרת הקורס, ההורים לומדים טכניקות ותרגילים המותאמים לביצוע בסביבה הביתית, המיועדים לחיזוק הביטחון העצמי, שיפור הוויסות החושי, פיתוח קואורדינציה ומוטוריקה עדינה. התכנית מדגישה את חשיבות השילוב בין פעילות גופנית לבין היבטים רגשיים בהתפתחות הילד.

הקורס מציע מגוון כלים פרקטיים להורים, המאפשרים להם לתמוך בהתפתחות ילדיהם באופן מקצועי ומושכל. התרגילים והפעילויות המוצעים מסייעים בשיפור יכולות הלמידה, ההתנהגות והמיומנויות החברתיות של הילדים, תוך יצירת חוויה חיובית ומהנה.

המשתתפים בקורס מקבלים הדרכה מפורטת כיצד ליצור סביבת אימון ביתית מותאמת, תוך שימוש בציוד זמין ופשוט. הקורס כולל גם התייחסות לאתגרים שכיחים בהתפתחות ילדים ומציע פתרונות מעשיים להתמודדות עמם באמצעות פעילות גופנית מותאמת.