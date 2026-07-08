טראמפ בהכרזה דרמטית: "הפסקת האש הסתיימה, האיראנים - חלאות"

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נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע במהלך קיומה של פסגת נאט"ו על סיומה של הפסקת האש ועל ביצוע תקיפה רחבת היקף נגד יעדים איראניים. המהלך הדרמטי של הממשל האמריקני מגיע בתגובה ישירה לשיגור טילים ורקטות מצד הכוחות האיראניים לעבר כלי שיט באזור המפרץ במהלך היממה האחרונה.

בפתח דבריו בפסגה התייחס הנשיא האמריקני לפעילות הצבאית של ארצו ואמר כי "תקפנו בעוצמה רבה מאוד בלילה האחרון את האנשים המסוכנים מאוד מאיראן" וכי "הם חולים, יש משהו לא בסדר איתם". טראמפ פירט את השלשלת שהובילה לתגובה הצבאית וציין כי "אמרנו לכו ותעשו את ענייני ההלוויה שלכם, ובמקום זאת הם התחילו לירות רקטות על ספינות אתמול". הנשיא הדגיש את עוצמת התגובה האמריקנית המיידית למהלך האיראני והצהיר כי "אז הכינו בהם חזק מאוד בלילה האחרון, חזק מאוד, הייתי אומר עשרים לאחד, פי עשרים יותר קשוח" תוך שהוא מבהיר את המדיניות הרשמית של הממשל ואומר "אמרתי להם בכל פעם שאתם פוגעים, אנחנו פוגעים". הוא הוסיף כי "הם שחקנים מלוכלכים אז הם הולכים אחרי כולם, כנראה כולל אותי, אני הייתי מספר אחת ברשימה שלהם במשך שנים".

- צילום: הבית הלבן | צילום: צילום: הבית הלבן 10 10 0:00 / 2:21

טראמפ המשיך במתקפה מילולית חריפה נגד ההנהגה בטהראן וקבע כי "הם חבורה של זבל אם אתם רוצים לדעת את האמת, הם פסולת" ולכן "אז אנחנו לא אוהבים אותם, אני לא אוהב אותם, והם אנשים רעים וזה הפירוז הגרעיני של איראן, ואנחנו הולכים לפרז אותה". הוא הבטיח לפעול בנחישות ומנע את התחמשותה של המדינה בהדגישו כי "אנחנו לא הולכים להרשות להם כי הם משוגעים, והם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני".

לדברי הנשיא, הנזק האיראני לחיי אדם הוא עצום לאורך השנים שכן "הם מסתובבים והורגים אנשים, הם הרגו אלפים ואלפים מהחיילים שלנו, הם הרגו מאות אלפים של אנשים חפים מפשע". הוא הזכיר את הפעילות הסיכולית של ארצות הברית בעבר וציין כי "היו להם פצצות הצד, סולימאני, טיפלתי בו בקדנציה הראשונה" וכי "זה היה דבר גדול כי אני חושב שהם כנראה היו הרבה יותר חזקים אם הוא היה בסביבה כי הוא היה בחור רע אבל הוא היה גאון מרושע, אבל בחור רע והוא היה האבא של פצצת הצד".

הנשיא תיאר את המטענים ששימשו לפגיעה בכוחות ואמר כי "פצצת הצד היא פצצה שמתפוצצת כשאתה נוסע ברכב הקטן שלך והיא מתפוצצת ואין לך רגליים, אין ידיים ואין פנים" והוסיף כי "הם הרגו אלפים ואלפים של אנשים, אפילו המשחתת קול הייתה שלהם, אתם זוכרים את האסון הזה". הוא הביע אכזבה מההתנהלות הדיפלומטית מולם וציין כי "אז אני לא אוהב אותם בכלל, ובכנות אני חושב שאנחנו מבזבזים איתם הרבה זמן, אני חושב שאנחנו צריכים פשוט לעשות את העסקים שלנו".

בסיום דבריו חזר טראמפ להתקפות על כלי השיט ותהה "אתם יכולים לדמיין? הם מתחילים לירות פצצות, למעשה טילים על ספינות אתמול, ערב הסעודית, כווית, כמה אחרות". הוא לעג ליכולותיהם המקצועיות ואמר "ואני לא חושב שהם יודעים מה לעזאזל הם עושים אבל הם אנשים רעים, אנשים רעים מאוד, אני חושב שהם חסרי כושר דרך אגב" והוסיף כי "אם הם היו בעלי כושר הם היו עושים עסקה לפני זמן רב, כמו מה לגבי לפני 47 שנים".

הוא סיכם את ההיסטוריה של המאבק באומרו כי "אז הם היו צרות במשך 47 שנים וחיסלנו את הסט הראשון של המנהיגים שלהם, חיסלנו את הסט השני של המנהיגים שלהם" בעוד "הם רוצים לחסל את המנהיג של ארצות הברית, אותי, אני נמצא על כל רשימה".

הוא שיתף במידע הביטחוני שקיבל באותו הבוקר וציין כי "ראיתי דברים הבוקר, אני נמצא על כל אחת ואחת מהרשימות שלהם" וכי "עד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל זה אולי לא נמשך זמן רב, כי ככה זה עובד, אבל יש לנו אנשים נהדרים". את נאומו חתם בקביעה נחרצת כי "אלו אנשים רעים וחולים ואנחנו חייבים לפטור, הם סרטן, הם סרטן, ואתם יודעים מה עושים, חייבים לכרות סרטן מוקדם, וככה אני מרגיש".

בהמשך דבריו נשאל הנשיא על עתיד היחסים הדיפלומטיים והשיב כי "זו שאלה מאוד מעניינת. מבחינתי, אני חושב שזה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות. אתם יודעים מה זה חלאות? הם חלאות, הם אנשים חולים. הם מונהגים על ידי אנשים חולים. והם אנשים אכזריים ואלימים, ואם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו. מבחינתי זה נגמר". הוא הסביר כי "אני אדבר עם המשא ומתן שלנו, הם רוצים לנהל משא ומתן, הם אנשים טובים. סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר, אבל הם חייבים לחזור אליי. מבחינתי זה פשוט בזבוז זמן להתעסק איתם, הם שקרנים".

טראמפ תיאר את חוסר האמינות של המשטר בטהראן במהלך המגעים ואמר כי "אנחנו עושים עסקה והם... אם אני עושה איתו עסקה, יש לנו עסקה, ואז הוא יוצא והוא מדבר... אנחנו עושים עסקה, כולם מסכימים, בלי נשק גרעיני. אנחנו עושים עסקה, הם הולכים החוצה לדבר עם העיתונות והם אומרים שמעולם לא דיברנו על זה בכלל. יש משהו לא בסדר איתם, הם קוקו. מבחינתי זה נגמר". כאשר נשאל ישירות על ידי כתבת בחדר "האם זה אומר שהשיחות עם איראן לא יתחדשו?", השיב הנשיא כי "לא אכפת לי, הם יכולים לדבר, אבל אני חושב שהם מבזבזים את הזמן שלהם. הם חבורה של בחורים שקרנים".

הנשיא פנה להשוות את ההתנהלות מולם לניסיונו רב השנים בעולם העסקים וציין כי "אני עושה... כל החיים שלי זה כל מה שאני עושה, עסקאות. כל החיים שלי זה זה, ככה הפכתי לנשיא אני מניח, זו גם עסקה, נכון? אבל הרווחתי הרבה כסף, הייתה לי הרבה הצלחה גדולה. הצלחה עצומה, כל מה שעשיתי הייתי מוצלח". לעומת זאת, לגבי הנציגים האיראנים אמר כי "ואני מתעסק עם הבחורים האלה ואני אומר זה מבית ספר אחר. הם שקרנים, הם רמאים, הם אנשים חולים, הם פגעו באנשים שלהם, הם הרגו 54,000 אנשים נכון לעכשיו שהיו במחאה".

טראמפ התייחס גם לטענות על חוסר היכולת של האופוזיציה הפנימית להפיל את המשטר והבהיר כי "אתם יודעים, כשאנשים אומרים איך זה שהם לא השתלטו, הם לא יכולים להשתלט, כי הם מתים. הם הרגו אותם. אף אחד לא הולך להשתלט, אין להם רובים ולצד השני יש רובי סער. והם הורגים אותם והעיתונות לא מדווחת על זה". הוא חזר והדגיש כי "אבל הם אנשים רעים, הם אנשים רעים ובכנות אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי איתם".

את דבריו סיכם הנשיא בהבחנה בין איראן לשאר המדינות המיוצגות בפסגה ואמר כי "עכשיו, אני ארשה למשא ומתן הנפלא שלנו להמשיך לדבר אם הם רוצים, אבל אני לא רואה את זה. אני לא מחבב את האנשים האלה, אתם יודעים את זה. אני מחבב אותו, אני מחבב את המנהיגים, אני חושב שאני מחבב את כל המנהיגים האלה". הוא חתם ואמר כי "אני חושב שהם לא התייחסו לארצות הברית בהגינות במשך הרבה שנים, אבל זה בסדר, אבל הם אנשים שפויים, רציונליים וטובים, רובם. אני לא מחבב זוג מהם, כדי להיות כנה. אבל יש זוג שאני לא מחבב במיוחד".