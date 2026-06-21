הפסטה שהפכה למלחמה: מלוני 'מטביעה' את טראמפ בשער העיתון

שער העיתון האיטלקי ( צילום: מסך )

איטליה כולה נמצאת בסערת רגשות בעקבות ההשפלה פומבית מצד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. העימות פרץ לאחר שטראמפ טען באופן בלתי צפוי כי במהלך פסגת ה-G7, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני "התחננה" להצטלם איתו, וכי הוא נענה לבקשתה רק מתוך רחמים.

מלוני לא נותרה חייבת והדפה את הטענות בשאט נפש. היא הצהירה כי היא "המומה" מהדברים וכי טראמפ "המציא את הכל". בנאום תקיף היא הבהירה כי איטליה אינה זקוקה לחסדים של אף מנהיג וכי הניסיון להציג אותה כמתחננת הוא שקר מוחלט.

התוגבה הזועמת של מלוני - צילום: המועד הרשמי התוגבה הזועמת של מלוני | צילום: צילום: המועד הרשמי 10 10 0:00 / 0:33