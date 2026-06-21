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פגע ברגש הלאומי

הפסטה שהפכה למלחמה: מלוני 'מטביעה' את טראמפ בשער העיתון

הברית הטרנס-אטלנטית התנפצה לרסיסים של פסטה ועלבונות לאחר שהנשיא טראמפ ניסה לרמוס את כבודה הלאומי של איטליה | בזמן שרומא רותחת מזעם, ראש הממשלה מלוני הבהירה לעולם בנחרצות: "איטליה לעולם אינה מתחננת" (חדשות בעולם)

שער העיתון האיטלקי (צילום: מסך )

איטליה כולה נמצאת בסערת רגשות בעקבות ההשפלה פומבית מצד נשיא ארה"ב, . העימות פרץ לאחר שטראמפ טען באופן בלתי צפוי כי במהלך פסגת ה-G7, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני "התחננה" להצטלם איתו, וכי הוא נענה לבקשתה רק מתוך רחמים.

מלוני לא נותרה חייבת והדפה את הטענות בשאט נפש. היא הצהירה כי היא "המומה" מהדברים וכי טראמפ "המציא את הכל". בנאום תקיף היא הבהירה כי איטליה אינה זקוקה לחסדים של אף מנהיג וכי הניסיון להציג אותה כמתחננת הוא שקר מוחלט.

התוגבה הזועמת של מלוני
התוגבה הזועמת של מלוני| צילום: צילום: המועד הרשמי

עיתון ה"ליברו" האיטלקי, תחת עריכתו של אלסנדרו סלוסטי, ביטא את הזעם הלאומי בשער קיצוני במיוחד. במרכז השער מופיעה קריקטורה שבה נראית מלוני כשהיא שופכת דלי מלא בפסטה ישירות על ראשו של טראמפ. מדובר בסמל תרבותי איטלקי שהופנה בזלזול ובוז כלפי הנשיא האמריקאי, כמענה ליחסו המזלזל.

התקשורת האיטלקית מדווחת כי מדובר בקרע בלתי ניתן לאיחוי בין שני המנהיגים, שהיו בעבר בעלי ברית קרובים.

ברחוב האיטלקי ובמערכת הפוליטית נרשם זעזוע עמוק מהתנהלותו של טראמפ, והתמיכה במלוני חוצה מחנות פוליטיים אל מול מה שנתפס כפגיעה בכבודה של המדינה כולה.

דונלד טראמפאיטליהאירופהפסטהג'ורג'יה מלוני

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