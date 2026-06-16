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למרגלות האלפים

לחיצת היד המשפילה למקרון - וחולצת הכדורגל של גרמניה | הרגעים המעניינים מה-G7

כמה רגעים מעניינים נרשמו בפגישת ה-G7 באלפים הצרפתים בעיר אביין | גולת הכותרת הייתה בהגעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שנחת בז'נבה שבשוויץ הסמוכה (בעולם) 

מרץ מוסר לטראמפ את החולצה (צילום: G7 / רשתות חברתיות)

פסגת ה-G7 מתקיימת היום (שלישי) בצרפת, בעיר EVIAN השוכנת למרגלות האלפים וסמוכה לגבול עם ז'נבה השוויצרית.

בזה אחר זה נחתו שבעת מנהיגי המדינות המתועשות, בהם גם נשיא ארה"ב שהתקבל על ידי נשיא שוויץ גיא פרמלין.

כמו תמיד, נשיא ארה"ב סיפק למצלמות כמה רגעים מעניינים, כולל "לחיצת היד המשפילה ביותר בהיסטוריה שבין ארה"ב לצרפת", לפי פוסטים שפורסמו ברשתות החברתיות.

אכן, בתמונה שפורסמה ברשתות החברתיות, נראה הנשיא טראמפ לוחץ יד לנשיא מקרון כשידו על העליונה מקופלת כלפי מטה , בתנוחת שליטה שהוגדרה כ"משפילה".

גם בתמונה הרשמית שצולמה על במת ה-G7 נרשם רגע מעניין, כאשר הנשיא טראמפ בחר לשוחח ארוכות עם אשת הנשיא הגברת מקרון, תוך שהוא מתעלם בבוטות מבעלה, נשיא צרפת.

(צילום: מסך)

והיה עוד רגע שנרשם סביב שולחן מדינות ה-G7, כאשר נשיא ארה"ב קיבל מ את חולצת הכדורגל של המונדיאל המתקיים בימים אלו באמריקה.

על החולצה מאחור נכתב שמו של הנשיא טראמפ עם המספר 47, רמז לנשיא ה-47 של ארה"ב של אמריקה. ניכר היה כי הנשיא נהנה מהמתנה הייחודית שקיבל מפרידריך מרץ.

כאשר נשאל: "האם אתה מתוסכל מראש הממשלה נתניהו?", ענה טראמפ: "לא!". הנשיא הוסיף כי בין השניים שוררת ידידות ו"יחסים קרובים".

דונלד טראמפעמנואל מקרוןפרידריך מרץ

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