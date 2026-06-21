נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני החליפו מהלומות מילוליות חריפות וישירות ברשתות החברתיות, במסגרת עימות פומבי חסר תקדים ההולך ומסלים בין שני המנהיגים.

בסדרת פוסטים תקף טראמפ את שיעורי התמיכה של מלוני ואת סירובה לסייע במלחמה באיראן, בעוד שראש הממשלה האיטלקית השיבה לו בדרישה חד-משמעית להתמקד בענייניו שלו.

​בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב הנשיא האמריקני כי "מלוני ביקשה שוב ושוב להצטלם איתי במהלך פגישת ה-G7 בצרפת. מצב הפופולריות שלה באיטליה לא טוב, אולי משום שסירבה לארצות הברית, מדינה שאוהבת באמת את איטליה ומגינה עליה, בכל הנוגע למניעת השגתו או פיתוחו של נשק גרעיני בידי איראן".

​טראמפ המשיך וביקר את התנהלותה הצבאית של רומא וטען כי "מלוני אפילו לא אפשרה לנו להשתמש במסלולי הנחיתה של איטליה, מה שיצר קושי לוגיסטי משמעותי, וזאת למרות שארצות הברית תורמת מאות מיליארדי דולרים בשנה להגנת איטליה ובעלות ברית אחרות ב'מה שמכונה' נאט"ו. כעת, לאחר שארצות הברית הביסה את איראן מבחינה צבאית, היא רוצה להיות שוב ידידה שלנו כדי לשפר את נתוני התמיכה שלה. לא תודה!!!".

​ראש ממשלת איטליה לא נותרה חייבת ופרסמה תגובה פומבית חריפה שבה הדפה את האשמותיו של הנשיא.

מלוני כתבה באופן ישיר כי "הנשיא טראמפ, המתקפות הבלתי פוסקות והבלתי מוצדקות הללו הן חסרות היגיון. באשר לפופולריות שלי, להיות חברה שלך בוודאי לא תרם לה, והיא גם אינה תלויה ביחסיי איתך.

הפופולריות שלי תלויה ביכולתי להגן על האינטרס הלאומי של איטליה, וזה בדיוק מה שעשיתי תמיד. כך פעלתי גם בכל הנוגע לבסיסים הצבאיים האמריקניים באיטליה. איטליה תישאר מדינה ריבונית, ובכל מקרה, הפופולריות שלי אינה מעניינך. אני מציעה שתתמקד בשלך".

​כזכור, חילופי הדברים הללו מגיעים בהמשך לטענות שהשמיע טראמפ בריאיון לטלוויזיה האיטלקית, שם טען כי מלוני ביקשה לתעד את מפגשם מתוך מניעים פוליטיים וכי הוא נענה לה רק בשל נסיבות אישיות.

באותו הריאיון הכריז הנשיא האמריקני כי "היא כל כך רצתה תמונה איתי. לא הייתי מצטלם איתה, אבל ריחמתי עליה", דברים שמלוני דחתה לחלוטין וכינתה המצאה מוחלטת תוך ציון כי טראמפ נוטה להתייחס לאויביו טוב יותר מאשר למדינות הידידותיות לו.

​המתיחות הפומבית כבר נשאה עמה השלכות דיפלומטיות ממשיות, כאשר שר החוץ האיטלקי אנטוניו טאיאני הודיע על ביטול ביקורו הרשמי בוושינגטון שהיה מתוכנן לשבוע הבא, והבהיר כי ההתבטאויות הללו מהוות עלבון למדינתו.

היחסים בין שני הממשלים, שהיו קרובים בתחילת כהונתו של טראמפ ואף הביאו את מלוני להשתתף בטקס השבעתו, חוו התדרדרות מתמשכת בעקבות חילוקי דעות פוליטיים, המשבר הצבאי מול איראן ועימותים מקבילים מול הוותיקן.