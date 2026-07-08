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התרגיל המבריק של לה-פן: כך היא תתמודד לנשיאות ללא אזיק אלקטרוני

לאחר הרשעתה בבית המשפט אמש, מארין לה-פן התייצבה בשעות הערב מול מצלמות הטלוויזיה בפריים-טיים והודיעה כי היא אכן מתכוונת להתמודד לנשיאות צרפת | לה-פן הבהירה כי לא תיאלץ להתמודד תחת אזיק אלקטרוני, על ידי תרגיל מבריק שתכננו עבורה עורכי דינה (חדשות, בעולם) 

מארין לה-פן (שאטרסטוק)

מנהיגת מפלגת הימין 'האיחוד הלאומי' הודיעה אתמול (שלישי) בריאיון לרשת הצרפתית TF1 כי היא מתכוונת להתמודד בבחירות לנשיאות צרפת.

הריאיון נערך שעות לאחר שבית המשפט לערעורים בפריז קבע כי היא יכולה להתמודד לנשיאות, אולם תחת הגבלות של אזיק אלקטרוני למשך 12 חודשים לאחר שהורשעה בערכאה שנייה בגניבת כספי ציבור בפרלמנט האירופאי.

החלטתה להתמודד לנשיאות למרות הרשעתה, בנוסף לגזר דין שכלל רכיב של מאסר בית, גרם לרבים להרים גבה לאחר שבעבר הודיעה כי לא תתמודד תחת מגבלות של איזוק אלקטרוני או אם ייגזר עליה מאסר.

אלא שבמהלך הריאיון הטילה הפוליטיקאית פצצה, והודיעה כי היא אכן מתכננת להתמודד - אולם ללא אזיק.

כאשר המראיין שאל כיצד תעשה זאת, הרי בית המשפט גזר עליה עונש מאסר בית, הודיעה לה-פן כי היא מתכוונת לערער לעליון על ההרשעה בערכאה השנייה, אותה ערכאה שקבעה כי היא כבר ריצתה את זמן הקלון ומשום כך תוכל להתמודד.

למרות הסיכונים בהחמרת עונשה בעליון, מדובר במהלך מבריק שתכננו עורכי דינה של לה-פן. משפטנים מסבירים כי מאחר וערכאת הערעור כבר קבעה כי היא אינה נושאת עוד קלון, גם אם תערער על ההרשעה - המהלך לא יבטל את הפסיקה העקרונית של בית המשפט לערעורים לפיה היא יכולה להתמודד.

התוצאה: לה-פן תתמודד מכוח פסיקה של בית המשפט לערעורים - תוך שהיא מערערת על אותה פסיקה ממש. בינתיים היא לא תיאלץ לשאת אזיק אלקטרוני עד לפסיקת בית המשפט העליון שצפויה להתקבל בעוד זמן רב.

צרפתמארין לה פן

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