נשיא צרפת עמנואל מקרון ביקר אתמול בסוריה ונפגש עם מנהיגה אחמד א-שרע, בכך שבר אמברגו של שנים מאז פרצה מלחמה האזרחים במדינה.

נשיאות סוריה פרסמה סרטון מושקע מביקורו של נשיא צרפת מקרון.

הסרטון נפתח במבט פנורמי רחב מחלקיה הגבוהים של העיר דמשק, המציג את קו הרקיע העירוני, המבנים והתשתיות של עיר הבירה הסורית תחת אור יום. מיד לאחר מכן, נראית שיירת רכבים שחורה ומאובטחת, המלווה באופנועי משטרה, נעה בכבישים המרכזיים של העיר ובדרכה אל מתחם הממשל הרשמי.

עם הגעת השיירה אל רחבת המבנה, נפרש שטיח אדום חגיגי ומעליו משמר כבוד צבאי רכוב על סוסים, לצד תזמורת צבאית לבושה במדים רשמיים בצבעי בורדו ולבן המנגנת בכלי נשיפה ותופים. רכב השרד השחור נעצר, וממנו מגיח נשיא צרפת עמנואל מקרון, כשהוא מרכיב משקפי שמש ולבוש בחליפה כהה, ומתקבל בלחיצת יד חמה ובחיבוק רשמי על ידי המארח הסורי. השניים צועדים יחד על השטיח האדום אל תוך המבנה המפואר, כשהם חולפים על פני שורות של אנשי משמר רשמיים, ונכנסים אל אולם דיונים רחב ידיים שבו יושבים נציגי שתי המשלחות סביב שולחן עגול גדול.

בהמשך, המנהיגים עוברים לחדר פגישות פרטי, שם הם מקיימים שיחה ומביטים יחד מבעד לחלון זכוכית ענק המשקיף על נופה של העיר. לאחר מכן, נערך טקס רשמי ומרכזי של חתימה על הסכמים ומזכרי הבנות, שבו חותמים נציגים רשמיים משתי המדינות על מסמכים המוצגים בתוך תיקי עור מוגשים, ולאחר מכן לוחצים ידיים מול תמונות הרקע של דגלי צרפת וסוריה. בתום החתימות, המנהיגים נושאים דברים באופן רשמי מעל פודיום באולם כנסים מרכזי בפני קהל של עיתונאים ואנשי ממשל.

הביקור נמשך אל שעות הערב והלילה, כאשר נראים סיורים של חברי המשלחת המשותפת ברחובותיה ההיסטוריים של דמשק ובשווקים המקומיים, תוך אינטראקציה עם סוחרים ותושבים. בהמשך הלילה, המשלחת מבקרת במתחם דתי והיסטורי רחב ידיים, הכולל כניסה לחצר פנימית גדולה מוארת ומעוצבת, וצפייה מקרוב במיצגים ארכיאולוגיים, ספרים עתיקים ויצירות אמנות המוצגות בתוך ויטרינות זכוכית מוגנות.

הסרטון נחתם במפגש לילי בקומה גבוהה המשקיפה על כל אורותיה של העיר דמשק, שם מקרון ומארחיו מנהלים שיחה נינוחה, ומשם עוברים אל רחבת היציאה הרשמית, שם נפרדים המנהיגים בלחיצות ידיים, חיבוקים והצדעות רשמיות של אנשי הביטחון, בטרם הנשיא הצרפתי נכנס אל רכבו ועוזב את המקום.