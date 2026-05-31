אתרי החדשות בעולם עסקו שבוע שעבר בסיפור בלתי נתפס על חברה ששמה נותר חסוי, אשר הצליחה לצבור חשבונית חודשית מבהילה על סך 500 מיליון דולר עבור שימוש בבינה המלאכותית Claude.

חברות ענק בפאניקה

התקרית המדהימה הזו היא לא רק טעות טכנית, אלא חלק ממגמה מדאיגה שבה תאגידים בארה"ב מתחילים להרגיש את הנטל הכלכלי הכבד של מהפכת ה-AI. בעוד שבתחילה חברות מיהרו לאמץ כל כלי בינה מלאכותית זמין, כעת מנהלים בכירים מתחילים לתהות האם ההוצאות האסטרונומיות אכן מניבות ערך ממשי לעסק.

מתברר שבשטח, המצב רחוק מלהיות יעיל: עובדים בחברות מסוימות הודו שהם משתמשים ב-AI למשימות יומיומיות מיותרות כמו בדיקת מזג האוויר, או אפילו "מנפחים" את השימוש בכלי ה-AI רק כדי להראות פעילות ולעמוד ביעדים פנימיים. במקרה של חברת אמזון, למשל, דווח כי החברה נאלצה לבטל "לוח הישגים" פנימי של שימוש ב-AI לאחר שעובדים ביצעו משימות חסרות תועלת רק כדי לטפס בדירוג.

למרות שזהות החברה ששרפה חצי מיליארד דולר נותרה בגדר תעלומה, מומחים מציינים כי עצם היקף ההוצאה מצמצם את רשימת החשודות לתאגידי הענק הגדולים ביותר בעולם. המקרה הזה מצטרף לשורה של "תאונות עבודה" יקרות בעידן הענן, ומזכיר לכולם שבעולם של בינה מלאכותית לפני שהיא תעלים עובדים היא תעלים בוסים ובעלי חברות ענק.