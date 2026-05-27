חברת בוש מכריזה: "בדרך לייצור המוני של רובוטים דמויי אדם"

הרובוט של בוש ו-Humanoid Robotics ( צילום: Humanoid Robotics )

חברת הסטארט-אפ הבריטית Humanoid עושה צעד משמעותי לעבר מסחור רחב של רובוטים דמויי אדם, עם הכרזה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם ענקית ההנדסה Bosch ועם ספקית הרכיבים התעשייתיים Schaeffler. במסגרת ההסכם, Bosch תשמש כשותפת ייצור מרכזית עבור הרובוט HMND 01, בעוד Schaeffler תספק רכיבי אקטואציה חיוניים.

המהלך מגיע לאחר השלמת ניסוי היתכנות במרץ 2026, שבוצע במתקן לוגיסטי של Bosch בעיר ביהל (Bühl) שבגרמניה. במסגרת הניסוי, הרובוטים של Humanoid ביצעו משימות של העברת קופסאות ממסועים לעגלות בסביבה דינמית, תוך התמודדות עם מגוון גדלים, משקלים וגבהים. המערכת הופעלה באמצעות פלטפורמת הבינה המלאכותית KinetIQ, אשר אפשרה תיאום, הסתגלות ודיוק בפעולה. לדברי החברה, תוצאות הניסוי הוכיחו לא רק היתכנות טכנולוגית, אלא גם פוטנציאל ברור להרחבה תעשייתית. בהתאם לכך, ההסכם החדש מתמקד בהעברת הפיתוח לשלב הייצור ההמוני, תוך יישום עקרונות "Design for Excellence" של Bosch – הכוללים אופטימיזציה של תכנון, שרשרת אספקה ועלויות ייצור. "זהו שלב קריטי עבורנו – מעבר מהוכחת יכולת לפריסה רחבה," אמר ארטיום סוקולוב, מייסד ומנכ"ל Humanoid. "השותפות עם Bosch מאפשרת לנו להאיץ את הכנסת הרובוטים ההומנואידיים לסביבות תעשייתיות אמיתיות."

הרובוט של בוש ו-Humanoid Robotics במהלך הניסוי ( צילום: Humanoid Robotics )

ב-Bosch רואים במהלך חלק ממגמה רחבה יותר של אוטומציה מתקדמת בתעשייה. פטר שוויקובסקי, ראש תחום הקניין הרוחני בחברה, ציין כי "הפוטנציאל של רובוטיקה בתעשייה הוא עצום", והדגיש כי התשתית הגלובלית של Bosch והניסיון התעשייתי הרב שלה מציבים אותה בעמדה ייחודית להוביל את המעבר מפתרונות ניסיוניים לייצור בקנה מידה גדול.

השותפות צפויה לכלול גם שילוב של טכנולוגיות Bosch – בהן חיישנים, מערכות הנעה ואקטואטורים – בדורות הבאים של הפלטפורמה. במקביל, Schaeffler ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקנית מרכזית בתחום הרובוטיקה ההומנואידית, לאחר שחתמה לאחרונה על שיתופי פעולה דומים עם חברות כמו Neura Robotics ו-Hexagon Robotics.

Humanoid, שנוסדה בשנת 2024 ומעסיקה כיום למעלה מ-200 מהנדסים בלונדון, בוסטון וונקובר, מציבה לעצמה יעד שאפתני: להפוך בתוך שנתיים לשחקנית מובילה בשוק הרובוטים ההומנואידיים לתעשייה. ההסכם הנוכחי עשוי להיות אחד הצעדים המרכזיים בדרך להשגת היעד הזה.