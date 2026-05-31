ממשלת ספרד מקדמת מהלך נרחב להסדרת מעמדם של יותר מ-500,000 מהגרים בלתי חוקיים השוהים במדינה. התוכנית החדשה, אשר נחשפה לראשונה בינואר האחרון, זכתה להיענות רחבה כאשר בתוך חודש בלבד מתחילת הליך הרישום הוגשו 549,596 בקשות של תושבים זרים חסרי מעמד. המועד האחרון להגשת המסמכים לרשויות הספרדיות נקבע ל-30 ביוני.

לפי מתווה התוכנית, מהגרים מבוגרים שיעמדו בתנאים יקבלו אישור שהייה ועבודה למשך שנה, כאשר חידושו יותנה בהצגת חוזה העסקה. עבור קטינים המעמד יוסדר באופן אוטומטי למשך חמש שנים. ראש הממשלה, פדרו סנצ'ס, הגן על המהלך וכינה אותו פעולה של נורמליזציה, בטענה כי אותם מהגרים כבר משולבים הלכה למעשה בחיי היום-יום של החברה המקומית.

המדיניות המוצהרת מעוררת התנגדות עזה מצד מפלגות הימין במדינה, המזהירות מפני השלכות ארוכות טווח על עתידה של ספרד. נשיאת מחוז מדריד, איזבל דיאס איוסו, תקפה את המהלך וטענה כי מדובר בניסיון לשנות תרבותית את ספרד ולחבל במערכות הבחירות. גורמים באופוזיציה הוסיפו כי ההחלטה תביא לקריסה מוחלטת של השירותים הציבוריים, אשר ממילא כורעים תחת הנטל.

מנגד, תומכי המהלך מסבירים כי המניע המרכזי הוא כלכלי ונועד להתמודד עם משבר דמוגרפי עמוק במדינה המאופיינת באוכלוסייה מבוגרת. עורכת הדין ורוניקה חרמיו, המלווה מהגרים בברצלונה, ציינה כי המהלך נועד להגדיל את ההכנסות של מערכת הביטוח הלאומי. לדבריה, "זה לחלוטין ולגמרי תועלתני, כן, אבל זו הסיבה להסדרה".

מכיוון שרוב מוחלט של המהגרים הם בעיקר מוסלמים מצפון אפריקה, המהלך עשוי לגרום לשינוי דמוגרפי עמוק בעשורים הקרובים.

הקריטריונים לקבלת המעמד דורשים הוכחת שהייה רציפה של חמישה חודשים לפחות לפני ינואר 2026, הצגת תעודת יושר ממדינת המקור ואישורי הרשמה לבתי ספר או מרכזים רפואיים. המדיניות המקלה עומדת בניגוד גמור למתרחש בארצות הברית, שם פועל הממשל לצמצום ההגירה ולגירוש המוני של שוהים בלתי חוקיים.

מהגר אחד, דיאדג'י נגיראן מסנגל, ממתין גם הוא לאישור העבודה הרשמי כדי להשתלב בשוק התעסוקה החוקי. בת זוגו, מיימונה גייה, הבהירה כי אין להם כל כוונה לשוב לאפריקה. "החזרה לסנגל אינה בתוכניות שלי כי זו מדינה שלא חייתי בה, זו מדינה שאני לא מכירה, ובכל פעם שאני הולכת, אפילו אם זה ל-15 ימים, זה קשה לי", הסבירה.