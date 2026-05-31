גורם ביטחוני בכיר מעריך כי המשטר בטהרן לא יחתום על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, ומסר כי הוא "מעריך שאיראן לא תחתום על מזכר ההבנות וגם לא תצהיר באישור פומבי על שום הסכם".

על פי הדיווח של אמיר בוחבוט באתר וואלה, המסתמך גם על סוכנות הידיעות רויטרס, הסירוב האיראני מגיע למרות הלחץ הצבאי והכלכלי הכבד שמפעילים צה"ל והצבא האמריקני. במערכת הביטחון מציינים כי "הנשיא תוהה איך באיראן עדיין מנווטים את המו"מ לטובתם", במיוחד לאור ההישגים המבצעיים האחרונים נגדם.

לנוכח המבוי הסתום, מעריכים כי בפני הנשיא דונלד טראמפ עומדות כעת שלוש חלופות מרכזיות:

1. הצהרה חד-צדדית על ההבנות הכוללת דחייה של חודשיים.

2. הידוק המצור הכלכלי והסנקציות לרבעון נוסף

3. יציאה למבצע צבאי מחודש.

מטרת הפעולה הצבאית, אם תצא לפועל במתווה מצומצם או נרחב, היא לאלץ את איראן לשוב לשולחן הדיונים מעמדת חולשה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות זו והצהיר כי "ייתכן שיתחדשו התקיפות על איראן".

במידה שצה"ל יידרש לקחת חלק בחידוש הלחימה, מדגיש הגורם הביטחוני כי על הדרג המדיני בישראל להתעקש על פגיעה בתשתיות לאומיות אסטרטגיות של איראן.

לפי עמדתו, יש להימנע מתקיפות ראווה שנועדו אך ורק לייצר תמונות של עשן, כפי שבוצע בעבר במאגרי הנפט. פגיעה נרחבת ומדורגת בתשתיות המרכזיות תסב נזק כלכלי כבד, תשלול מהמשטר יכולות למשך שנים ארוכות, ועשויה להוביל להתקוממות אזרחית נגד השלטון.

במקביל לאפשרות הצבאית, מומחים מעריכים כי הידוק החנק הכלכלי למשך שלושה חודשים נוספים עשוי להניע את הציבור האיראני לצאת לרחובות ולהפיל את המשטר. סימנים ראשונים ללחץ הכלכלי הפנימי כבר ניכרים בשטח, כאשר המשטר נאלץ לאחרונה להתחיל בפתיחה מדורגת של רשת האינטרנט, שנחסמה במקור כדי למנוע הפגנות וזליגת מודיעין. הצעד נכפה על השלטון בשל לחץ כבד מצד הסוחרים המקומיים, מאחר שכשלושים אחוזים מהמסחר באיראן מתבסס על הרשת.