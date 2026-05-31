נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החזיר את נוסח הסכם המשא ומתן עם איראן עם דרישות לשינויים, דבר המאריך את המגעים בשבוע נוסף, כך דווח בסוף השבוע בתקשורת הבינלאומית.

לפי דיווח של רשת החדשות CNN המסתמך על גורמים רשמיים ומקורות נוספים, השינויים שטראמפ דורש מתמקדים בהקשחת התנאים בנוגע למחויבויות הגרעין של איראן ובדרישה לפתיחה מחדש של מיצרי הורמוז. כמו כן, הנשיא האמריקני הביע דאגה מהסיוע הפיננסי שעלול להינתן לטהראן במסגרת ההסכם הנוכחי.

לפי הדיווח, טראמפ חושש להידמות לאובמה שהעביר מזוודות של מזומנים לאיראן לאחר החתימה על ההסכם. איראן כזכור דרשה 12 מיליארדי דולרים כנקודת פתיחה.

נקודות המחלוקת המרכזיות בין המדינות נוגעות לעתיד תוכנית הגרעין ולסוגיית הכספים. בעוד טראמפ טוען כי ארצות הברית תחרים ותשמיד את מאגרי האורניום המועשר של איראן, בטהראן מבהירים כי פרטי תוכנית הגרעין אינם עומדים לדיון. בנוסף, טראמפ הצהיר כי ההסכם אינו כולל העברת כספים, בעוד שאיראן מתנה כל הסכם בקבלת פיצוי כספי.

יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באגר קאליבאף, הגיב לדברים ואמר כי שום הסכם לא יאושר עד אשר יובטחו זכויותיה של ארצו. קאליבאף הוסיף כי "ללוחמי השדה הדיפלומטי אין כל אמון במילים ובהבטחות של האויב", וציין כי מבחינת איראן רק הישגים מוחשיים יובילו למילוי התחייבויותיה.

במקביל למשא ומתן, המצור הימי האמריקני על נמלי איראן נמשך. צבא ארצות הברית פגע בטיל במשחתת מנוע של ספינה מסחרית נושאת דגל גמביה שהייתה בדרכה לנמל איראני, לאחר שלטענת פיקוד המרכז של ארצות הברית היא התעלמה מיותר מעשרים אזהרות בדבר הפרת המצור.

בשלב זה נראה כי אין דרך לגשר על הפערים העמוקים בין ארה"ב לאיראן, כאשר בטהרן מבהירים כי לא יוותרו על אף אחת מהדרישות - גם להסכם זמני.