"החרפת צעדים": המשנה ליועמ"שית נאבק בהנחות לאברכים

גל הסנקציות הכלכליות נגד לומדי התורה ממשיך להתגבר. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, שיגר אתמול (ד') מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בו דחה את סירובו של המשרד לקדם תיקון תקנות שיאפשר שלילת הנחות ארנונה מזוגות צעירים חרדים שהבעל אינו משרת בצבא.

במכתבו הבהיר לימון כי עמדת משרד הפנים "אינה עומדת בהוראות בית המשפט העליון", והורה להמשיך בקידום התיקון ללא דיחוי. הרקע למכתב הוא פסיקת בג"ץ סולברג, שחייבה את משרד הפנים להחליט עד אתמול כיצד לפעול בסוגיית ההנחות לחייבי גיוס.

ביום חמישי השבוע הודיע מנכ"ל משרד הפנים כי אינו מתכוון לקדם את הסנקציה, תוך שהציג שורת נימוקים. בין הטיעונים: חשש לפגיעה ביציבות הרשויות המקומיות, סכנת הידרדרות משפחות לעוני, וספקות לגבי סמכות הרשויות המקומיות לאכוף מדיניות גיוס. לימון דחה את הנימוקים מכל וכל. במכתבו ציין כי בית המשפט העליון וגורמי מקצוע סימנו את שלילת ההנחה בארנונה ככלי אפקטיבי לאכיפת חובת הגיוס. "הטיעונים בדבר פגיעה באוכלוסיות מוחלשות וברשויות המקומיות אינם מהווים הנמקה מספקת", כתב. "לא נוכל להגן מבחינה משפטית על עמדה זו".

"חזקה על רשויות השלטון שיגבשו מענים"

על ההשלכות החברתיות האפשריות השיב לימון בזהירות: "שלילת הנחה בארנונה עשויה להיות משמעותית מבחינה כלכלית עבור בתי אב רבים, ומשכך היא סומנה כצעד אפקטיבי לעידוד חייבי גיוס. ככל שיתממשו השלכות - חזקה על רשויות השלטון כי יגבשו מענים מתאימים".

לימון הוסיף כי קיימת גם בעיה פורמלית: הנושא לא הובא לדרג המיניסטריאלי, מאחר שמזה עשרה חודשים לא מכהן שר פנים, וסמכות הרלוונטית לא הועברה לראש הממשלה כנדרש על פי דין.

סנקציה נוספת: שלילת הטבות מס מישיבות

המכתב מגיע יום לאחר פרסום הנחיות חדשות לפיהן מוסדות תורניים שלומדים בהם "חייבי גיוס" עלולים לאבד זכאות להטבות מס על תרומות. ההנחיות גובשו בדיון בכיר שבו השתתפו משרד המשפטים, רשות המיסים ורשות התאגידים, לקראת דיון צפוי בבג"ץ בחודש יולי.

רשות המיסים צפויה לפרסם הודעה רשמית בנושא בימים הקרובים. המהלך מצטרף לשורה של סנקציות כלכליות שהיועמ"שית דורשת להטיל על חייבי גיוס ועל המוסדות התורניים.

בעולם התורה רואים במכתב לימון המשך למדיניות של לחץ כלכלי שיטתי על משפחות חרדיות ועל מוסדות התורה. יצוין כי בישיבת הממשלה לפני כשבועיים התפרצו שרים בביקורת חריפה על דרישות היועמ"שית, כשהשר שלמה קרעי הבהיר: "מדיניות הממשלה היא שמי שלא לומד מתגייס - למה מדברים על צעדים נגד תורתם אומנותם?"