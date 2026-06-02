בהצבעה חשאית מאחורי פרגוד: האירוע המיוחד שיתקיים מחר בכנסת 

מליאת הכנסת תקיים מחר ישיבה מיוחדת שבמרכזה בחירתו של מבקר המדינה הבא | הישיבה החגיגית תיפתח בשעה 11:00 בבוקר, כאשר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יכריז רשמית על שני המועמדים הסופיים שהצליחו להגיע לקו הגמר: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, ויסביר לחברי הבית על הליך ההצבעה החשאי 

הכנסת נערכת לקיים מחר (רביעי) תתקיים במשכן ישיבה מיוחדת של מליאת הכנסת, שבמרכזה בחירתו של מבקר המדינה הבא. הישיבה החגיגית תיפתח בשעה 11:00 בבוקר, כאשר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יכריז רשמית על שני המועמדים הסופיים שהצליחו להגיע לקו הגמר: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, ויסביר לחברי הבית על הליך ההצבעה החשאי.

מאחורי פרגוד: כך יתבצע הליך הבחירה החשאי

הבחירה במבקר המדינה נעשית בהצבעה ידנית וחשאית. מזכיר הכנסת, דן מרזוק, יקרא בשמותיהם של חברי הכנסת לפי סדר הא"ב. כל חבר כנסת ייגש לקבל מעטפת הצבעה, ייכנס אל מאחורי הפרגוד כדי לשמור על דיסקרטיות מוחלטת, וישלשל מעטפה ובה פתק עם שם המועמד המועדף עליו לתוך תיבת קלפי נעולה.

מיד בתום ההצבעה, משמר הכנסת ילווה באבטחה צמודה את תיבת הקלפי אל חדרו של מזכיר הכנסת. מי שיבצעו את הספירה בפועל הם חברי ועדת הקלפי - חברי כנסת שימונו במיוחד למשימה זו על ידי יו"ר הכנסת. עם תום הספירה, התוצאות יוגשו ליו"ר אוחנה, שיכריז עליהן רשמית מעל בימת המליאה. מבקר המדינה הנבחר יצהיר אמונים במועד נפרד שייקבע בהמשך.

לצד ההצבעה על תפקיד המבקר, חברי הכנסת יידרשו מחר לבחור גם נציג חדש מטעמם לוועדה לבחירת דיינים. הבחירה הזו מגיעה בעקבות פרישתו מהוועדה של ח"כ ישראל אייכלר, שמונה לאחרונה לתפקיד סגן שר, מינוי שאינו מאפשר לו להמשיך לכהן כחבר בוועדה.

אם העו''ד איים שהוא יהיה מנדלבליט מספר 2 כדאי להיזר ממנו כבר עכשיו...
