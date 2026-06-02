קהל רב, אדמו"רים, רבנים וחסידים נטלו חלק השבוע בשמחת הנישואין שאיחדה כמה משושלות החסידות | נישואי נינת האדמו"ר ממעליץ, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא, בת להרב אברהם נחמיה מוסקוביץ. עם החתן, נכדו של האדמו"ר ממודז'יץ, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע | שוקי לרר מגיש גלריה מקבלת הפנים, ועד לאחר ריקודי האדמו"רים במצווה טאנץ (חסידים)
באחד מהלילות האחרונים יצא האדמו"ר מסאטמר אל חצר ביתו נאווה קודשו בקריית יואל במונורו, וקיים בהתרגשות רבה את המצווה הנדירה של שילוח הקן | האדמו"ר גירש את היונה, ומיד לאחר מכן טיפס אחד מפרחי החסידים אל קצה האילן הגבוה, כדי להוריד את הביצים שעליהן רבצה הציפור, והגיש אותן לאדמו"ר אשר היה נרגש מקיום המצווה המיוחדת (חסידים)
מחזה מרגש במסיבת החומש של ילדי קריית צאנז בטבריה, שנערכה בראשות רב הקהילה הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם • במהלך המעמד הציגו ילדי החמד בלייב את עבודת הכהנים והלוויים בבית המקדש, מהקרבת הקורבנות ועד שירת הדוכן, וסיימו בריקוד סוער על כתפי האבות • משה גולדשטיין השתתף במעמד ומגיש גלריה (חסידים)
מעמד כבודה של תורה נערך בהיכל ישיבת צאנז המעטירה בירושלים לבחורים שעמלו ועמדו בכור המבחן • בסיום המעמד הסבו בחורי החמד לזיץ חסידי עם ראש ישיבת פיטסבורג שרומם את הלבבות בדברי חיזוק ואמונה • תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
קהל רב, אדמו"רים, רבנים וחסידים נטלו חלק השבוע בשמחת הנישואין שאיחדה כמה משושלות החסידות | נישואי נינת האדמו"ר ממעליץ, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא, בת להרב אברהם נחמיה מוסקוביץ. עם החתן, נכדו של האדמו"ר ממודז'יץ, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע | שוקי לרר מגיש גלריה מקבלת הפנים, ועד לאחר ריקודי האדמו"רים במצווה טאנץ (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מבאבוב 45 • צפו בגלריה מרהיבה מרגעי קבלת הפנים המרגשת והחופה ברחובה של עיר, דרך ריקודי הקוזקים המסורתיים של פרחי החסידות, ועד לשעות הקטנות של הלילה בהן פצח הרבי בריקודי דבקות לפני הכלה במעמד ה'מצווה טאנץ' (חסידים)
בעיר אלעד חגגו חסידי דושינסקיא את מעמד הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש של החסידות בעיר • ברגעים מרגשים בחדרו של הרבי ימים ספורים קודם לכן, ללא נוכחות המשמשים והגבאים, כתב הרבי אות אחרון בספר, מזג במו ידיו כוסיות יין לבני המשפחה והאציל מברכותיו • צפו בתיעודים מירושלים ועד אלעד (חסידים)
מאות חסידים ועשרות אורחים מעבר לים יחגגו הערב בבני ברק את שמחת הנישואין המרוממת של רב חסידות צאנז זמיגראד, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל • אחיו האדמו"ר שיגר הזמנה נרגשת לכלל החסידים וקרא להם ליטול חבל בשמחת אחיו החתן • כל הפרטים על השמחה הגדולה (חסידים)
תקדים בחצר חסידות דושינסקיא: עשרות לומדים שסיימו את מסכת חגיגה אמרו יחד את הקדיש, וזאת לאור פסק הלכה מיוחד של האדמו"ר במעמד אדיר שנערך בטבריה • צפו בתיעוד מרגעי ההוד עם ילדי התשב"ר שעטו כתרים, הריקוד הסוער של הרבי עם הקהל והמתנה המפוארת שקיבלו האברכים המצטיינים (חסידים)
העתירו בתפילות: בעקבות הרעה קשה במצבה של הרבנית הצדקנית מראחמיסטריווקא, אלמנת האדמו"ר מראחמיסטריווקא זצ"ל ואחותו של האדמו"ר מסקווירא, בשעה האחרונה כל בניה האדמו"רים ובנותיה הרבניות הוזעקו בדחיפות לבית החולים • הציבור נקרא לקרוע שערי שמים לרפואת הרבנית מרים בת טראנא (חסידים)
מסע המלכות של האדמו"ר מסערדאהעלי בארץ הקודש הגיע לשיאו בשבת היסטורית ומרוממת שערך בעיר הקודש ירושלים בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה • הטיש בליל שבת נמשך עד לפנות בוקר, והטיש בעת רעווא דרעווין נמשך עד חצי שעה לאחר חצות הלילה • השבת תיחרת באותיות של זהב בלב כל המשתתפים (חסידים)
עם התקדמות בניית מרכז החסידות של חסידי ויזניץ ברחוב עזרא בבני ברק, הורשו התורמים והחסידים להיכנס לראשונה לסיור ענק בתוככי הבניין האדיר, לאחר הדרכת בטיחות מיוחדת וחבישת קסדות • קודם לכן נרשמו רגעים מרגשים בסיור הוד שערך האדמו"ר מויז'ניץ באתר, אשר נעמד דקות ארוכות מול תמונת אביו בעל ה'ישועות משה' זי"ע והתעניין בבניית המקוואות והיכלי התורה | צפו בגלריה (חסידים)
החלום שהפך למציאות חיה ומרגשת: המשתתפים בשמחת נישואי בתו של הנגיד ואיש השלום ר' ליפא פרידמן אמש בבורו פארק שפשפו עיניים בתדהמה, כשראו אנשים שלא התראו במשך למעלה משני עשורים, לוחצים ידיים זה לזה בלבביות לברכת 'לחיים' ואף פוצחים במחול יחדיו • מלאך השלום שהמיס את הקרח בתוך בית סאטמר המעטירה, זכה לשמחה מרוממת שתיחרט בדפי ההיסטוריה • צפו (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, שנחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בשכונת גבעת זאב | למורת רוחם של הקנאים, במרכז השמחה הופיע בהדרו האדמו"ר המארח, שהתקבל בכבוד מלכים עצום | צפו בתיעוד (חסידים)
הטלפון המפתיע מעבר למתרס שמרעיש את חסידות סאטמר: מה גרם לרבנית הצדקנית מווילאמסבורג להרים טלפון דקות לפני כניסת השבת לנגיד ממונסי, אילו זיכרונות מרגשים היא חשפה בפניו על הגבאי המיתולוגי הרב משה פרידמן, ואיך הפך פסק זמן קצר של ערב שבת לרגע של אחדות והתרגשות עצומה לקראת השמחה היום? האזינו להקלטה (אקטואליה, חסידים ואנ"ש)
במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, נחגגה אמש שמחת הפארשפיל לקראת חתונת נכדת האדמו"ר, בת לבנו אב"ד ויז'ניץ אלעד • בשיא השמחה פצח הרבי במחול נלהב עם חבר הכנסת יעקב טסלר והנגיד הרב יעקב אדלר • כל הפרטים לקראת שמחת הענק השבוע (חסידים)
בשמחת שבע הברכות לנכד האדמו"ר מבאבוב, שערך הסבא הרה"ח ר' אליעזר דוד עסטרייכער, פיזזו והתעלו המשתתפים בשמחת בית צדיקים | את השולחן פיארו בנוכחותם האדמו"רים ממונקאטש וקאסען, שהרחיבו בנועם שיח ואף יצאו במחול נלהב עם החתן ועם הסבא הדגול האדמו"ר מבאבוב | בסיום השמחה ליווה האדמו"ר את האדמו"רים האורחים עד לרחובה של עיר, שם נפרד מהם לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
בהמשך לפרסום הראשון של 'כיכר השבת' הבוקר: דרמת ענק בממלכת חסידות סאטמר עשרים שנה לאחר הסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, נחתם היום במונסי המשא ומתן המורכב לחלוקת עמודי התווך של הירושה | בהתאם לצוואה הקפדנית, הורכבו 4 חבילות שוות בערכן הרוחני והכספי שהוכרעו בגורל היסטורי בנוכחות דיינים ונציגי המשפחה | 'כיכר השבת' עם הצצה ראשונית לרשימת הזהב: מהתפילין דרבינו תם של ה'קדושת יום טוב' ועד לגביע המוזהב והקמיע הנדיר שעלו בגורלו של האדמו"ר המהר"א | כל הפרטים מאחורי הקלעים של המבצע הלוגיסטי שאיחד את חצרות הקודש (חסידים)
זקן הפוסקים החסידיים מארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, נחת השבוע בארץ ישראל למסע בן שבועיים ימים • התחנה הראשונה: קריעת בגד ובכי תמרורים מול מקום המקדש השמם • ההפתעה לחסידים: האדמו"ר ישבות בירושלים ויערוך את השולחנות הטהורים באולם ענק ברחוב עזרא | כל הפרטים ותיעוד ראשוני מהמסע הקודש (חסידים)
0 תגובות