התרגשות בבני ברק; האדמו"ר יוביל הערב את אחיו היתום אל החופה 

תכונה רבה והתרגשות עצומה בקרב מאות חסידים ואנשי מעשה, הצפויים לנהור הערב בהמוניהם כדי לקחת חלק בשמחה הגדולה, שמחת נישואי החתן הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' מצאנז זמיגראד זצ"ל. השמחה המרוממת תחגג בקול רינה ותודה ובהמון חוגג באולמי 'היכלי מלכות' ברחוב שלמה המלך בבני ברק.

מדובר ביום חג של ממש עבור החסידות, אשר זוכה לראות בנחמתה ולשמוח בשמחתו של הרבי זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו בשנת תשע"ז והותיר אחריו חלל עצום. כזכור, האדמו"ר זצ"ל הותיר אחריו שני בנים הממשיכים את דרכו בקודש: בנו הגדול, האדמו"ר מצאנז זמיגראד, אשר הוכתר להנהגת החסידות ובא בברית הנישואין לפני כשלוש שנים, ובנו השני, החתן דנן הרב שלמה שמחה, המכהן פאר כרב החסידות ומנווט את מוסדותיה. החתן המרומם בא בקשרי השידוכין בחורף האחרון עם בת הרב שמעון דוד משה קניג מקרית צאנז בנתניה, והערב יבוא בברית הנישואין, בשעה טובה ומוצלחת.

לצד החסידים הנרגשים, נרשמת בעיר תכונה רבה עם הגעתם של עשרות אורחים רמי מעלה ובני משפחה שהגיעו במיוחד מעבר לים כדי ליטול חלק בשמחה הגדולה. בהזמנה המרגשת ששיגרה הרבנית האלמנה תחי' מצאנז זמיגראד לקראת החתונה, הצטרף גם בנה הגדול, אחי החתן, האדמו"ר, אשר הוסיף מילים חמות ונרגשות ממעמקי לבבו, בהן קרא לכלל החסידים, המעריצים וידידי בית צאנז זמיגראד לבוא, להשתתף ולשמוח יחד בשמחה הגדולה והמרוממת.