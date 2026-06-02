מחזה של ענווה

ללא גבאים ומשמשים | בלי גינוני מלכות; המחזה המפעים בחדרו של האדמו"ר 

בעיר אלעד חגגו חסידי דושינסקיא את מעמד הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש של החסידות בעיר • ברגעים מרגשים בחדרו של הרבי ימים ספורים קודם לכן, ללא נוכחות המשמשים והגבאים, כתב הרבי אות אחרון בספר, מזג במו ידיו כוסיות יין לבני המשפחה והאציל מברכותיו • צפו בתיעודים מירושלים ועד אלעד (חסידים)

האדמו"ר מדושינסקיא בסיום כתיבת האותיות (צילום: באדיבות המצלם)

בקול רינה ותודה ובהמון חוגג נחגגה בעיר אלעד שמחת הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש של חסידי דושינסקיא בעיר. ספר התורה נתרם מנדבת ליבו הטוב של הרב מאיר אליהו גלזר, מחשובי חסידי ויז'ניץ ומחשובי תלמידיהם של אדמו"רי בית דושינסקיא.

ימים ספורים קודם המעמד בעיר אלעד, התקיימה בין כותלי חדרו של האדמו"ר מדושינסקיא בירושלים, מעמד סיום כתיבת האותיות האחרונות. במהלך המעמד, נרשמו רגעים יוצאי דופן של פשטות חסידית וענווה המאפיינים את האדמו"ר. הרבי נצפה יושב בחדרו וכותב אות בספר התורה במעמד מצומצם במיוחד, שבו נכחו אך ורק בני משפחת התורמים. לאחר מכן ערך הרבי שולחן לחיים לכבוד המצווה, ולתדהמת הנוכחים, המעמד התקיים ללא מעורבות של אף משמש בקודש או גבאי. הרבי, בפשטותו הנודעת, קם ממקומו ומזג בעצמו את כוסיות היין לבני המשפחה הנרגשים שחזו במחזה המפעים של מנהיג החסידות המשרתם בקודש ומוזג להם יין במו ידיו. בהמשך האציל הרבי עליהם ברכות לרוב.

ביום המעמד עצמו, הופיע האדמו"ר במיוחד בעיר אלעד כדי להשתתף בשמחתם של בני הקהילה. הרבי פיאר את המעמד מריישא ועד גמירא, כאשר ליווה מקרוב את תהלוכת השמחה ברחובות העיר תחת אפיריון של כבוד, והוביל את הקהל עד לבית המדרש, שם הוכנס ספר התורה בהתרגשות עצומה לתיבת ארון הקודש.

לאחר המעמד בעת שהציבור התכונן לתפילת ערבית נרשם מחזה מרהיב עין, כאשר האדמו"ר נצפה כשהוא שוקד על תלמודו במסגרת שיעורי תורה ברבים.

לאחר תפילת ערבית, ערך הרבי טיש לחיים לבני הקהילה, ובהמשך הערב פיאר את סעודת המצווה, שם נשא אמרות קודש וחיזק את חסידיו.

האדמו"ר מדושינסקיא בסיום כתיבת האותיות (צילום: באדיבות המצלם)
הכנס''ת לביהמ''ד דושינסקיא באלעד (צילום: א. אייזנבאך)
