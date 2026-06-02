כיכר השבת
תיעוד מרהיב

מהקוזקים ועד ה'מצווה טאנץ' | אלפים חגגו בשמחת בית באבוב 45 

אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מבאבוב 45 • צפו בגלריה מרהיבה מרגעי קבלת הפנים המרגשת והחופה ברחובה של עיר, דרך ריקודי הקוזקים המסורתיים של פרחי החסידות, ועד לשעות הקטנות של הלילה בהן פצח הרבי בריקודי דבקות לפני הכלה במעמד ה'מצווה טאנץ' (חסידים)

שמחת בית באבוב 45
שמחת בית באבוב 45| צילום: צילום: אברומי בלום

בקול רינה ותודה ובהמון חוגג נחגגה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידי באבוב 45 בשכונת בורו פארק שבברוקלין שמחת נישואי החתן, נכדו של האדמו"ר מבאבוב 45, בן לבנו הרה"צ רבי שלום אונגר, חתנו של האדמו"ר מאלכסנדר בורו פארק, עב"ג הכלה בת הרה"ג רבי חיים אהרן אונגר, רב בית המדרש 'לב אהרן' סאטמר בשכונת וויליאמסבורג, בנו של הרה"צ רבי שלום גרשון אונגר זצ"ל אב"ד זאבנא, וחתנו של הרה"ג רבי ישראל מענדל ווייס.

במהלך שמחת המצווה, שנחגגה בהשתתפות אלפי חסידים, נרשמו רגעים מרוממים החל ממעמד קבלת הפנים, דרך החופה שנערכה ברחבת בית המדרש הגדול, ועד לריקוד המסורתי של פרחי החסידים אשר רקדו את ריקודי הקוזקים המפורסמים המאפיינים את חצר הקודש, לקול צלילי כלי הזמר והשירה העוצמתית של מקהלת החסידות.

שיא השמחה נרשם במעמד ה'מצווה טאנץ' בשעות הקטנות של הלילה, אז פצח האדמו"ר מבאבוב 45 בריקוד אש קודש של דבקות עילאית לפני הכלה כשהוא אוחז בגארטל, ובהמשך יצא במחול סוער וממושך יחד עם החתן והמחותנים רמי המעלה, לקול שירת אלפי החסידים שהריעו בעוז לכבוד שמחת בית צדיקים.

שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
