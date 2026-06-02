משובב לב; כמו במקדש, ילדי טבריה הקריבו קורבנות | צפו

מחזה משובב לב אחזה במשתתפי מסיבת החומש של ילדי תשב"ר מתלמוד תורה צאנז בקרית צאנז בטבריה, אשר התקיימה בראשותו של רב הקהילה, הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מצאנז.

שיאו של המעמד נרשם כאשר כמה מילדי החמד, חתני השמחה, עלו אל הבמה והציגו בצורה מוחשית ומרגשת את עבודת הכהנים והלוויים בבית המקדש. הנוכחים עקבו בהתרגשות אחר הילדים שדימו את סדר הקרבת הקורבנות, ולאחר מכן פתחו בשירה ובזמרה בליווי כלי שיר, כמיטב המסורת של עבודת הלויים על הדוכן.

בסיום המעמד המרומם, יצאו אבות הילדים במחול חסידי נלהב כאשר בניהם על כתפיהם. לאחר מכן העניק רב הקהילה לכל אחד מילדי החמד את חומש ויקרא, בצירוף ברכות לרוב שיזכו לגדול לתלמידי חכמים ויראי שמיים בדרך החסידות.