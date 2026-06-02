כפי המסורת בחצר הקודש לעלוב, הנמשכת ברציפות מזה 82 שנה, שבתו השבוע מאות חסידי לעלוב מכל רחבי הארץ באתרא קדישא מירון, בראשות האדמו"ר מלעלוב, ל"שבת מירון" המסורתית בפרשת בהעלותך. במוצאי השבת נערך מעמד ההדלקה המרכזי על ההר בהתרגשות עילאית.

הנסיעה ההיסטורית נקבעה לדורות עוד בשנת תש"ד, בעיצומה של השואה האיומה וחורבן יהדות אירופה, על ידי האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, בעל ה'ברכת משה'.

באותם ימים, יצא הרבי זי"ע באישון לילה אל המושבה הגלילית ראש פינה כדי לקצור חיטים למצות מצווה עבור חג הפסח של השנה הבאה. הנסיעה לגליל באותם הימים ארכה מספר ימים עקב הכבישים המשובשים וכלי התחבורה המיושנים, כאשר מעל הדרכים ריחפה סכנת חיים ממשית מפני פורעים ערבים שארבו בצידי הדרכים.

כאשר ראה הרבי ה'ברכת משה' כי השבת מתקרבת והוא שוהה באזור, התגבר על כל המכשולים והחליט לשבות סמוך לציון הרשב"י במירון. מברק דחוף נשלח לחסידים בירושלים שהתבקשו להגיע בדחיפות כדי להשלים מניין במערה. אותה שבת, פרשת בהעלותך תש"ד, הפכה לאבן יסוד בחצר החסידות, ומאז ועד הלום, במשך למעלה משמונה עשורים, עולים החסידים בהמוניהם בראשות מנהיגי העדה, להתרפק על הציון הקדוש בפרשה זו.