לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, ערך נכדו, הרה"צ רבי חיים יוסף בידרמן, רב החסידות בבני ברק, את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא – המקום בו עבד את קונו בסילודין, בטבורה של עיר התורה והחסידות (חסידים)
במרכז החסידות ברמת לעלוב בבני ברק ערך אמש (שני) האדמו"ר מלעלוב את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע | בטיש השתתפו רבני העדה לצד פרחי החסידים, ובמהלכו נשא הרבי דברות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר אחריו מורשה לדורות (חסידים)