האדמו"ר מסאטמר בחנוכת הבית בחברת מצילי אש ( צילום: י. שטיין )

העיר החסידית קריית יואל שבמונרו, ניו יורק, ממשיכה להוכיח כי מדובר במודל ייחודי בעולם היהודי של אוטרקיה ועצמאות מוחלטת. ילד שנולד בעיירה המשגשגת לא צריך לצאת ממנה לעולם ועד: התושבים נהנים ממעטפת מלאה של מוסדות ושירותים לאורך כל מעגל החיים. זה מתחיל בבית יולדות מקומי ומפואר, ממשיך ברשת ענפה של מוסדות חינוך לכלל הגילאים, כוללים ענקיים לאברכים, אולמות שמחות מרווחים, בתי אבות ומושב זקנים, ועד לבית עלמין השוכן בתחומי העיר.

אחד הנדבכים המרשימים ביותר בקריית יואל הוא מערך הביטחון וההצלה העצמאי. כמו תחנות ההצלה הרפואיות וארגוני השמירה המקומיים, הכל מנוהל ומאויש על ידי תושבי המקום, יהודים חסידים יראי שמיים המקדישים את חייהם למען הכלל. השבוע, התעשרו כוחות החירום המקומיים עם חנוכת הבית הרשמית לחברת 'מצילי האש', הלא היא תחנת מכבי האש הרשמית של העיר. במעמד המרומם, שנערך בראשות האדמו"ר מסאטמר, השתתף גם הגה"צ רבי געציל ברקוביץ, דומ"ץ החסידות בקריית יואל. במהלך המעמד סייר הרבי בין רכבי הכיבוי וההצלה החדישים שנרכשו עבור התחנה, קבע מזוזות בפתחי המשרדים, וערך טיש לחיים מיוחד שבו נשא אמרות קודש ושיבח את המתנדבים המסורים. בסיום, חילק האדמו"ר מטבעות קודש לשמירה וברכה לכלל הלוחמים והמתנדבים העוסקים במלאכת הקודש של הצלת נפשות.

