האו"ם מזהיר: הבינה המלאכותית מאיימת על מצרך בסיסי לאנושות

דו"ח חדש של מכון המים, הסביבה והבריאות של אוניברסיטת האו"ם מזהיר כי התרחבות הבינה המלאכותית צפויה להוביל לזינוק חד בצריכת החשמל והמים של מרכזי הנתונים ברחבי העולם.

לפי הדו"ח, בשנת 2025 צרכו מרכזי הנתונים כ-448 טרה-ואט שעה (יחידת מידה לאנרגיה, השווה לטריליון וואט הפועלים במשך שעה אחת) של חשמל, יותר מכלל צריכת החשמל של סעודיה, כאשר מערכות בינה מלאכותית היו אחראיות לכחמישית מהצריכה. בנוסף, נצרכו כ-4.5 טריליון ליטרים של מים לצורכי קירור ותפעול.

החוקרים מעריכים כי עד שנת 2030 תוכפל צריכת החשמל של מרכזי הנתונים לכ-945 טרה-ואט שעה, בדומה לצריכת החשמל השנתית של יפן כולה, בעוד שצריכת המים צפויה להגיע ל-9.3 טריליון ליטרים.

מחברי הדו"ח מזהירים כי לצד היתרונות שמציעה הבינה המלאכותית, התרחבות בלתי מבוקרת של תשתיות ה-AI עלולה להגביר את הלחץ על משאבי מים וקרקע באזורים מסוימים וליצור כמויות גדלות של פסולת אלקטרונית. לדבריהם, בינה מלאכותית אינה רק תוכנה אלא גם תשתית פיזית רחבת היקף הכוללת מרכזי נתונים, מערכות קירור, רשתות חשמל, שבבים ומשאבי טבע.

ראש צוות המחקר הדגיש כי העולם לא צפוי "להיגמר" ממים או מחשמל בגלל הבינה המלאכותית, אך באזורים שבהם המשאבים מוגבלים עלולה התרחבות מהירה של מרכזי נתונים ליצור עומסים משמעותיים אם לא תתבצע בתכנון אחראי.