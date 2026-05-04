החינוך החרדי חסין? כך הפכה אלימות הנוער למכת מדינה

תופעת אלימות בני הנוער בישראל יצאה מכלל שליטה. אנחנו כבר לא מדברים על תגרות פשוטות בהפסקות, אלא על מציאות שבה המשטרה מתמודדת עם כ-13,000 תיקים פתוחים של קטינים, כשחלקם נוגעים לעבירות חמורות כמו ניסיונות רצח אלימות קשה ונשיאת סכינים. הגילאים צונחים – למטה לכיוון גיל 11 – וההורים מוצאים את עצמם אובדי עצות ומלאי חרדה.

במשדר המיוחד שלנו, יצאנו לבדוק את שורשי התופעה ובעיקר – איך מתמודדים איתה. שוחחנו עם הרב יחזקאל רוזנבלום, עורך דין ופעיל פוליטי חרדי, ועם מזית רפמן נדב, מטפלת רגשית, כדי להבין מה עובר על הילדים שלנו ואיך ניתן להחזיר את השליטה לידיים ההוריות.

אובדן הילדות והאשליה של "עיר ללא פשע"

נהוג לחשוב שבציבור החרדי תופעת אלימות הנוער כמעט ואינה קיימת, או לפחות מתרחשת בממדים קטנים בהרבה בהשוואה לציבור הכללי. עם זאת, עו"ד יחזקאל רוזנבלום מזהיר מפני שאננות. "בעידן המודרני יש תהליך של אובדן הילדות," הוא מסביר. "ילדות פירושה שאדם נמצא בסביבה מוגנת, במצב של תמימות. ברגע שילדים נחשפים לעולמות של המבוגרים – בין אם דרך המלחמה, התקשורת או הרשת – אנחנו מתחילים לראות תופעות של עולם המבוגרים מחלחלות אליהם".

רוזנבלום מזכיר לנו שפעם, בעיר כמו בני ברק, אפילו לא הייתה תחנת משטרה. היום המציאות השתנתה. זליגת הפשע פנימה מגיעה בשלל צורות: מאלימות וחרמות בתוך כותלי מוסדות החינוך, דרך אלימות במשפחה שלא מדווחת, ועד למקרים קיצוניים של מעבדות סמים שנחשפות בלב עיר חרדית.

הפתרון המערכתי: רוזנבלום קורא לאימוץ מודל "אפס סובלנות" בנוסח רודי ג'וליאני בניו יורק. טיפול מיידי בוונדליזם הכי קטן, נוכחות משטרתית ושיטור קהילתי שמכיר את הילדים, יכולים למנוע את נרמול האלימות ברחובות.

הגבריות החדשה: כשאלימות נתפסת ככוח

אם במישור המערכתי אנחנו דורשים פתרונות מהממשלה, במישור הרגשי והאישי – הכדור נמצא אך ורק בידיים שלנו. מזית רפמן נדב, מטפלת רגשית שפוגשת את הילדים האלה בקליניקה, מתארת מציאות עגומה של חשיפה בלתי מבוקרת לרשתות החברתיות, ובמיוחד לטיקטוק.

"ילד בן 11 היום הוא לא הילד בן 11 של פעם," היא מבהירה. המניע המרכזי לאלימות כיום, מעבר לתסכול אישי, הוא הפחד מחרם ורצון להשתייך ל"חבר'ה". ילדים מאמצים מודל מעוות של "גבריות חדשה" – הם צופים בסרטונים ברשת, רואים כוחניות, ומתרגמים אותה לאלימות כדי לא להיתפס כחלשים. "הפחד הכי גדול של ילד הוא להיות לבד. מבחינתם, אם הם לא ישתתפו באלימות או 'ילשינו', זה גזר דין מוות חברתי," אומרת רבן נדב.

ארגז הכלים להורים: איך מזהים מצוקה ומה עושים?

הורים רבים שואלים את עצמם איך אפשר להגן על הילדים מפני זליגת האלימות אליהם, בין אם כקורבנות ובין אם כתוקפים או כעומדים מהצד. הנה הצעדים המרכזיים שעלו בשיחה:

1. מעקב ונוכחות אמיתית (בלי רשתות): האחריות מתחילה בבית. אל תסמכו על בית הספר שייקח את המושכות. הורים חייבים לדעת מה הילד שלהם צורך בטלפון (אם יש לו), עם מי הוא מסתובב ואחרי מי הוא עוקב. מעבר לכך, אנחנו ההורים חייבים לשמש דוגמה אישית: הניחו את הסמארטפונים בצד כשאתם עם הילדים. ילד לא צריך להילחם על תשומת הלב של הוריו מול מסך מרצד.

2. שיח פתוח ושבירת סטיגמת ה"מלשן": אל תחכו למקרה קיצוני שיופיע בחדשות. נהלו שיח יומיומי על מה שקרה בדרך הביתה. שנו את המשוואה: הסבירו לילדים שבקשת עזרה או דיווח לצוות/הורים אינם "מלשנות" או חולשה, אלא חוכמת רחוב ושמירה על החיים. החוזק האמיתי הוא היכולת להתרחק מהאירוע ולדווח עליו.

3. זיהוי תסמינים (נורות אדומות): איך תדעו שהילד שלכם קשור לאירוע חרם או אלימות (משני צידי המתרס)? שימו לב לנורות האזהרה הבאות:

הסתגרות פתאומית בחדר.

תלונות תכופות על כאבים פיזיים (כאבי בטן/ראש) והימנעות מהליכה לבית הספר.

בריחה ממשחקים משותפים אחר הצהריים או היעדרות מקבוצות וואטסאפ חברתיות.

חזרה הביתה באמצע היום עקב "חוסר תחושה טובה".

4. איזון בין עצמאות להשגחה: העניקו לילדים עצמאות הדרגתית, אך לצד כלים ברורים וגבולות. למדו אותם באילו רחובות כדאי לא לעבור בלילה, להקשיב לאינסטינקטים שלהם, ולדעת למי לפנות ברגע האמת.

השורה התחתונה: הילדים שלנו זקוקים לחינוך, לגבולות ובעיקר – לאוזן קשבת. אנחנו אולי לא יכולים לשלוט ב-100% במה שקורה בחוץ, אבל הבית הוא המבצר שיקבע כיצד הילד שלנו יתמודד עם המציאות כשהוא יוצא מהדלת. קחו את האחריות לידיים.