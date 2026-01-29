האיחוד האירופי מסיר כפפות: 'משמרות המהפכה' יוכר כארגון טרור

במסדרונות השלטון בבריסל נרשמת דרמה מדינית, כאשר האיחוד האירופי מתקרב בצעדי ענק להכרזה היסטורית נגד הרפובליקה האסלאמית. ראש מדיניות החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס, הטילה פצצה דיפלומטית כשהצהירה ביום חמישי כי הגוש צפוי להכניס רשמית את משמרות המהפכה של איראן לרשימת ארגוני הטרור.

במילים נוקבות שלא השאירו מקום לספק, הבהירה קאלאס את עמדתה אל מול המצלמות: "אם אתה פועל כטרוריסט, עליך לקבל יחס של טרוריסט". לדבריה, המהלך המסתמן יעמיד את משמרות המהפכה באותו מעמד שחור של ארגונים רצחניים כמו אל-קאעידה, חמאס ודאעש.

קאלאס ציינה כי שרי החוץ של האיחוד צפויים להסכים על הצעד הזה כמענה לדיכוי האלים והקטלני של המחאות ההמוניות ששטפו את איראן.

ההחלטה הדרמטית מגיעה בשעה שהמשטר בטהרן נצפה תחת מכבש לחצים כבד: מבית, הכלכלה האיראנית קורסת והריאל צנח לשפל חסר תקדים של 1.6 מיליון לדולר אחד; ומחוץ, איומיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בתקיפה צבאית מהדהדים ברקע. לפי נתוני פעילים, לפחות 6,373 בני אדם נהרגו בדיכוי המחאות, מספר המעיד על היקף האלימות שהפעילו כוחות הביטחון ומשמרות המהפכה נגד מפגינים שלווים.

גם המכשולים הדיפלומטיים האחרונים הוסרו, כאשר צרפת ואיטליה שינו את עמדתן והודיעו כי הן תומכות במהלך.

שר החוץ הצרפתי הבהיר כי "לא תהיה חסינות על הפשעים שבוצעו", וקרא להפסיק את ההוצאות להורג המנציחות את הדיכוי האלים ביותר בהיסטוריה המודרנית של איראן.

לצד ההכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור, האיחוד צפוי לאשר סנקציות נוספות, הכוללות איסורי ויזה והקפאת נכסים לבכירים איראנים, במסר של גינוי חריף שאינו משתמע לשני פנים.

