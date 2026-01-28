הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

האם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יבצע את התקיפה באיראן? לפני זמן קצר (רביעי) הוא פרסם פוסט משמעותי ברשת החברתית שלו.

טראמפ כתב: כי "ארמדה ענקית עושה את דרכה לאיראן במהירות ובעוצמה רבה - צי גדול יותר מזה שנשלח לוונצואלה". "אני מקווה", כתב הנשיא טראמפ: "שאיראן תבוא במהירות לשולחן המו״מ, ותנהל משא ומתן שהוא יהיה טוב לכל הצדדים". טראמפ המשיך לאיים וכתב: "הזמן אוזל - זה עניין דחוף ביותר! תעשו עסקה - ההתקפה הבאה תהיה גרועה בהרבה מהקודמת. אל תגרמו לזה לקרות שוב״.

הפוסט המלא

מוקדם יותר היום דווח, כי אמירותיו המעטות של טראמפ על איראן בימים האחרונים, מעלות באופן ברור את ההשערה כי משא ומתן חשאי מתקיים בין שתי המדינות, כאשר ארה"ב עומדת על סף תקיפה עם כוח צבאי היסטורי על גבולה הימי של איראן.

"יש עוד ארמדה יפהפייה ששטה עכשיו בצורה יפהפייה לעבר איראן. אז נראה", התפייט אתמול טראמפ.

טראמפ הדגיש כי הוא מקווה שאיראן תגיע להסכם שימנע פעולה צבאית: "אני מקווה שהם יעשו עסקה, אני מקווה שהם יעשו עסקה", הוא הוסיף.

ההשערה הזו מקבלת חיזוק מדיווחים לא מאומתים כי משא ומתן כזה אכן מתקיים, ככל הנראה באמצעות סטיב ויטקוף - האיש של טראמפ שנמצא בקשר עם טהרן, ואשר לפי דיווח של 'ישראל היום' בתחילת השבוע דוחף למנוע מתקפה נגד מדינת הטרור השיעית.

מדיווח ב'אקסיוס' בימים האחרונים, ארה"ב מציבה רשימת דרישות בפני איראן לפני שתפתח במתקפה, בשעה שכל הכלים הנדרשים לכך עומדים בהיכון על "לוח המשחק" של המזרח התיכון.

לפי אותו דיווח של הכתב הישראלי ברק רביד, אלו הדרישות של טראמפ שיחנקו את יכולותיה של טהרן:

1. הוצאת כל האורניום המועשר מאיראן.

בשלב זה לא ברור מה עלה בגורלו של האורניום שהועשר לדרגה סף-צבאית לאחר המתקפה האמריקנית, אשר יכול לשמש ראש נפץ אטומי בהעשרה של שבועות ספורים. לא ברור אם איראן בעצמה יודעת אם האורניום המועשר שרד את התקיפה. אם איראן אכן השיגה גישה לאורניום לאחר המתקפה, ספק אם תסכים להוציאו מגבולותיה.

לא ברור גם אם ישראל או ארה"ב יודעות היכן נמצא האורניום המועשר, למרות דיווחים כי אכן ישראל מחזיקה במידע בנושא.

2. הגבלת מלאי הטילים הבליסטיים ואיכותם.

ארה"ב דורשת מאיראן הגבלת מלאי הטילים הבליסטיים שברשותה, עם אישור לכאורה לפתח טילים בליסטיים שיוגבלו לטווח של 300-500 ק"מ, לפי אחד הדיווחים.

3. איסור מוחלט על העשרת אורניום על אדמת איראן, דבר שהמשטר התנגד לו בעבר בתוקף.

4. הפסקת התמיכה בשלוחותיה ברחבי המזרח התיכון - כולל החות'ים בתימן, חיזבאללה והמיליציות השיעיות ברחבי עיראק.

ההערכה היא כי איראן תסרב להיענות לאף אחת מדרישותיה של ארה"ב, בפרט בהתחשב בעובדה שמשא ומתן כזה כבר התנהל בעבר בין המדינות והסתיים בכישלון.

מוקדם יותר היום, דווח בסוכנות הידיעות ISNA כי "שר החוץ האיראני ערקאצ'י לא היה בקשר עם ויטקוף וכי טהרן לא ביקשה שיחות עם ארה"ב, בניגוד לטענותיו של טראמפ כי איראן פנתה לארה"ב בבקשה לשיחות.

למרות שהסבירות להגעה להסכם היא נמוכה ואף אפסית, קיים חשש שאיראן תצליח לקנות זמן נוסף לפני תקיפה אמריקנית ותמשוך את המשא ומתן זמן רב, דבר שיפגע במומנטום של תקיפה אפשרית.

אמש, קרא הסנאטור לינדזי גראהם לחברו הנשיא טראמפ לפתוח במתקפה על איראן: "אני מתפלל שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה", כתב גראהם בפוסט ארוך.