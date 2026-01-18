כיכר השבת
כך זה נראה | צפו

הזירה הדיגיטלית: דיווחים באיראן על מתקפת סייבר נגד רשת השידור הממלכתית

ארגוני אופוזיציה איראניים מדווחים על פעילות סייבר באיראן כנגד ערוצי המשטר | על פי הדיווחים, השידורים הלא-מורשים נמשכו כ-10 דקות רצופות | נאומו של רזא פהלאווי, בנו של השאה המודח באיראן, שודר במספר תחנות | בנוסף, שודרו סרטוני מחאה, בהם נראים איראנים מרססים כתובות נגד המשטר ברחובות וסרטונים מתוך ההפגנות שהתרחשו לאורך השבועות האחרונים (חדשות)

המסרים בעד המחאות נגד המשטר (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אירוע פריצה רחב היקף הערב (ראשון) ללוויין "Badr 26E", המהווה את עמוד השדרה של שידורי הטלוויזיה והרדיו ב, גרם למבוכה אדירה למערכת הביטחון וההסברה האיראנית.

בסרטונים שפורסמו על ידי קבוצות האופוזיציה, שלהם עדיין יכולת קשר עם אזרחים באיראן בזכות גישה מוגבלת לרשת האינטרנט "סטארלינק", מדווחים עם מה שנראה כמו מתקפת סייבר כנגד שידורי הערוצים הממלכתיים.

הפריצה השפיעה על למעלה מ-10 ערוצי טלוויזיה ורדיו ממשלתיים. בין הערוצים שנפרצו: ערוץ החדשות המרכזי (IRINN), ערוץ 1 האיראני, ומספר תחנות רדיו אזוריות המשדרות בפרסית ובערבית.

על פי הדיווחים, השידורים הלא-מורשים נמשכו כ-10 דקות רצופות. מדובר בפרק זמן חריג ביותר, שכן בדרך כלל מערכות ההגנה של הלוויין מצליחות לחסום אותות זרים תוך שניות.

המסר מהנסיך הגולה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בין השאר שודר מסר מבנו של השאה פהלווי, בנו של השאה המודח באיראן, שהפך להיות קול מוביל בתנועת המחאה שודר במספר תחנות. צעד מהסוג הזה בוצע במחאות בעבר.

על המסך עלו סרטונים קצרים של המונים צועדים ברחובות טהרן וזאהדאן תוך קריאות "מוות לדיקטטור", ומסר ישיר הופיע על המסך בכתב בולט: "חייל, האם תירה באחיך? הצטרף לעם לפני שיהיה מאוחר מדי".

כמו כן שודרו קטעים מתוך אירועי השנה האחרונה, כולל תמונות של מהסא אמיני וסמלים נוספים של תנועת "אישה, חיים, חופש". בחלק מהערוצים, נראה נאומו של המנהיג העליון חמינאי כשהוא נקטע על ידי תמונה של כוונת רובה על פניו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר