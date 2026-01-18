אירוע פריצה רחב היקף הערב (ראשון) ללוויין "Badr 26E", המהווה את עמוד השדרה של שידורי הטלוויזיה והרדיו באיראן, גרם למבוכה אדירה למערכת הביטחון וההסברה האיראנית.

בסרטונים שפורסמו על ידי קבוצות האופוזיציה, שלהם עדיין יכולת קשר עם אזרחים באיראן בזכות גישה מוגבלת לרשת האינטרנט "סטארלינק", מדווחים עם מה שנראה כמו מתקפת סייבר כנגד שידורי הערוצים הממלכתיים.

הפריצה השפיעה על למעלה מ-10 ערוצי טלוויזיה ורדיו ממשלתיים. בין הערוצים שנפרצו: ערוץ החדשות המרכזי (IRINN), ערוץ 1 האיראני, ומספר תחנות רדיו אזוריות המשדרות בפרסית ובערבית.

על פי הדיווחים, השידורים הלא-מורשים נמשכו כ-10 דקות רצופות. מדובר בפרק זמן חריג ביותר, שכן בדרך כלל מערכות ההגנה של הלוויין מצליחות לחסום אותות זרים תוך שניות.