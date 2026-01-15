טהרן ( צילום: שאטרסטוק )

בימים האחרונים כולם סובבים סביב איראן, והשאלה האם הנשיא טראמפ יורה על תקיפה כנגד משטר האייתוללות, והאם איראן תתקוף בחזרה את ישראל או בסיסים אמריקניים.

עשורים ארוכים שהמדינה השיעית מלווה אותנו בצל ובחדשות, היא מצטיירת כמדינת רשע עם זרועות תמנון המבקשות להשמידנו, אך למעשה מדובר במדינה ענקית המאופיינת בפסיפס אנושי מורכב הכולל כ-80 (!) קבוצות אתניות שונות. בנוסף, בניגוד לתדמית הקשוחה של איראן, באיראן פועלות מספר קבוצות בדלניות אתניות, בעיקר כורדיות (כמו המפלגה הדמוקרטית הכורדית ו-PJAK) המתגוררות בצפון-מערב המדינה, ובלוצ'יות (כמו ג'ונדאללה) במחוז סיסתאן ובלוצ'סתאן בדרום-מזרח, הנאבקות נגד אפליה וקיפוח ומנסות להשיג אוטונומיה או עצמאות, לעיתים תוך שימוש בלוחמה חמושה, ונתקלות בדיכוי אלים מצד המשטר האיראני. והנה כמה עובדות שלא ידעתם על איראן: הרוב השיעי הגדול בעולם: איראן היא המדינה השיעית הגדולה בעולם – כ־90%-95% מהאוכלוסייה משתייכים לזרם זה, והיא מהווה את המרכז התיאולוגי, הפוליטי והאידיאולוגי של השיעה. לא מדינה ערבית: למרות התפיסה הרווחת, רוב תושבי איראן הם פרסים, לא ערבים. גם השפה המדוברת שם היא פרסית (פארסי), ולא ערבית. השפה הפרסית המודרנית מדוברת בצורות שונות במשך יותר מאלף וארבע מאות שנים והשפיעה על שפות כמו אורדו וטורקית. ארץ רחבת ידיים: איראן היא המדינה ה-18 בגודלה בעולם, עם שטח של 1.6 מיליון קמ"ר. היא גובלת במדינות רבות, בהן עיראק, טורקיה, אפגניסטן ופקיסטן, ומהווה גשר גיאוגרפי בין המזרח התיכון לדרום אסיה.

טהרן ( צילום: shutterstock )

4. אוצר של אתרי מורשת עולמית: באיראן 27 אתרי מורשת עולמית של אונסק”ו, בהם העיר העתיקה בם (Bam) וארמון גולסתאן בטהראן, אשר נמנים עם האתרים ההיסטוריים המרשימים ביותר בעולם.

5. ניגודים של הטבע באיראן: מחד, מדבר לוט באיראן מחזיק בשיאי טמפרטורה עולמיים, שנמדדו באמצעות לוויינים: מעל 70 מעלות צלזיוס בפני הקרקע. זהו אזור שומם כמעט לחלוטין, אך מרהיב ביופיו.

מאידך, יש באיראן אתרי סקי רבים. באזורי ההרים כמו Dizin ו-Shemshak, יש עונת סקי פעילה שמושכת תיירים מקומיים וזרים – דבר שלא תואם את הדימוי המדברי שיש לרבים על המדינה.

6. הזהב האיראני: איראן היא אחת היצואניות הגדולות בעולם של קוויאר – הביצים היקרות של חדקן הים הכספי. יחד עם זאת, עיקר כלכלתה נשען עדיין על יצוא נפט – תחום שהביא לה עושר, אך גם סנקציות כבדות.

7. השטיחים הפרסיים: איראן היא יצרנית העל של שטיחים ארוגים ביד. למעלה מ־75% מהשטיחים בעולם מגיעים ממנה. כל שטיח כזה יכול להיחשב ליצירת אמנות, ולהימכר בעשרות אלפי דולרים. מדובר בתעשייה של יותר מ-2,000 שנה, עם סגנונות אזוריים מגוונים ויוקרה גבוהה מאוד.

הולכי רגל באיראן ( צילום: shuterstock )

8. מלקות במקום קנס: אחזקת אלכוהול או שתייה בפומבי נחשבים לעבירות חמורות באיראן, והעונש עליהן הוא בין 60 ל־80 מלקות. לעיתים נגזרים גם קנסות או מאסר, אך המלקות נותרו חלק ממערכת הענישה הרשמית.

9. המשקה הלאומי – דּוּג: המשקה הפופולרי באיראן הוא דּוּג – יוגורט נוזלי ומומלח, דמוי איירן טורקי. הוא מוגש במסעדות, באירועים משפחתיים ובפסטיבלים – ונחשב לתחליף הבריא של הבירה.

10. הגלידה האיראנית: האיראנים המציאו את הגלידה עם אטריות, והיא נקראת פאלודה. מדובר בקינוח איראני פופולרי המורכב מגלידה עם אטריות אורז דקיקות בתוך מי ורדים, עם תוספות כמו פיסטוקים ומיץ לימון. הפאלודה מוגשת לרוב בקיץ כקינוח מרענן.

ולסיום עובדה שתפתיע אתכם, ובוודאות שלא ידעתם: המילה "אשכרה" שמשמעותה בעברית בשפת היא 'שקוף וברור', היא למעשה מגיעה במקור מהשפה הפרסית, ופירושה במקור 'דבר ידוע, גלוי'.