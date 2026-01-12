מפגני התמיכה במשטר האייתולות ( צילום: תקשורת איראנית )

מעט מאוד תיעודים יצאו ביממה האחרונה מההפגנות באיראן ביחס לימים האחרונים, בעקבות העלטה האינטרנטית. מנגד, כלי תקשורת של המשטר האיראני מנצלים את הורדת השלטר ומפרסמים היום תיעודים של מפגני תמיכה במשטר - בטהראן, במשהד, בכרמאן, בארדביל ועוד, בניסיון להשפיע על הנרטיב ולהראות לכאורה תמיכה ציבורית. הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי על מיליונים שיצאו לרחובות כדי להביע תמיכה במשטר. גם שר החוץ האיראני עראקצ'י ונשיא איראן פזשכיאן הראו נוכחות במפגני התמיכה שמתקיימים היום.

בתוך כך, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הגיב לטראמפ ואמר: "בוא ותראה כיצד כל היכולות שלכם באזור יושמדו. בוא ותראה מה יקרה לבסיסים האמריקנים, לספינות האמריקניות ולכוחות האמריקניים. תהפוך ללקח היסטורי נצחי לשליטים העריצים של אמריקה. כאשר האזור יועלה באש, תעמוד מול מתקפת אש כבדה. שמענו שאיימת על איראן. דע לך שמגיני איראן ילמדו אותך לקח שלא תשכח".