לראשונה: איראן חושפת את מספר ההרוגים הרשמי בהפגנות

אחרי שבועות של דיווחים סותרים בנוגע להיקף ההרוגים, הטלוויזיה הממלכתית באיראן פרסמה הערב (רביעי) עדכון רשמי ראשון על מספר ההרוגים במחאות הענק שהיו החודש ברפובליקה האיסלאמית.

לטענת הטלוויזיה הממלכתית, מספר ההרוגים עומד על 3,117 בני אדם - נתון שנמוך משמעותית מפרסומים של פעילים לזכויות אדם. בהצהרת הטלוויזיה האיראנית, מתוך ההרוגים ישנם 2,427 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון. הטלוויזיה הממלכתית לא פירטה על שאר ההרוגים שכלולים במניין שאותו פרסמה.

לצד פרסום הנתון, חזרו גורמים רשמיים באיראן על הנרטיב שלפיו גורמים זרים עומדים מאחורי ההתפרעויות. לדבריהם, "טרוריסטים מקומיים ובינלאומיים" חדרו לשטחי ההפגנות, הסיתו את הציבור – וגרמו למקרי מוות רבים, בין השאר גם בקרב כוחות הביטחון.

מנגד, בארגון זכויות האדם HRANA, הפועל מארצות הברית ומתבסס על רשת של פעילים בתוך איראן, דווח כי מספר ההרוגים עומד על 4,560. הארגון נחשב לאמין בדיווחיו, ולפי סוכנות הידיעות AP, נתוניו בעבר התבררו כמהימנים. לפי הדיווחים, באיראן ישנם גם אלפי עצורים, מאות פצועים קשה, ושורת הפרות חמורות של זכויות אדם.