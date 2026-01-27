כיכר השבת
חשש לגל מהגרים

בצל המתיחות: כך נערכת טורקיה לאפשרות של קריסת המשטר באיראן

ברקע ההתחמשות האמריקנית באזור, משרד ההגנה הטורקי מתכונן להקמת אזור חיץ בצד האיראני במקרה של קריסת המשטר | החשש: גל מהגרים נרחב לעבר טורקיה | הדיון הסגור באנקרה (בעולם)

נשיא טורקיה ארדואן (צילום: שאטרסטוק)

בעיצומה של המערבולת הביטחונית המתרחשת בימים האחרונים, וברקע ההתחמשות האמריקנית באזור המזרח התיכון, משרד ההגנה הטורקי מתכונן לתרחיש קיצוני: קריסת משטר האייתוללות בטהראן.

על פי דיווחים שפורסמו היום (שלישי) בטורקיה, גורמים בכירים במשרד ההגנה באנקרה הציגו בפני מחוקקים טורקים בדיון סגור תכנית להקמת "אזור חיץ" בצד האיראני של הגבול המשותף בין שתי המדינות.

התוכנית הטורקית נועדה להתמודד עם אפשרות של גל מהגרים נרחב שעלול לפרוץ לעבר טורקיה במקרה של קריסת המשטר. החשש באנקרה הוא שאי-יציבות חמורה במדינה השכנה תוביל לזרם המוני של פליטים המבקשים מקלט בשטחה.

הנשיא טראמפ בביקור בבסיס צבאי בארה"ב (צילום: הבית הלבן)

ההיערכות הטורקית מגיעה על רקע דיווחים מודיעיניים אמריקאיים שהועברו לנשיא , המצביעים על כך שאחיזת משטר האייתוללות בשלטון נמצאת בנקודת החלשה ביותר שלה מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979. דוחות המודיעין האמריקאיים מדגישים כי ההפגנות האחרונות ב התפשטו אף לאזורים שנחשבו עד כה למעוזי תמיכה במשטר.

המתיחות הגוברת באזור באה לידי ביטוי גם בהיערכות הצבאית האמריקאית. נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" הגיעה למזרח התיכון יחד עם משחתות המצוידות בטילי טומהוק, בעוד גורמים במזרח התיכון מעריכים כי עשויה לתקוף באיראן בימים הקרובים. ההיערכות הצבאית כוללת גם תריסר מטוסי קרב מסוג F-15E שנשלחו לאזור.

אתמול פרסם משרד החוץ הבריטי אזהרה חריגה לאזרחיו להימנע מכל נסיעה לכל מקום בתוך 5 ק"מ מגבולות עיראק עם איראן, סעודיה וכווית. ההודעה משקפת את החשש הבינלאומי מהסלמה אפשרית באזור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר