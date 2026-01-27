בצל המתיחות: כך נערכת טורקיה לאפשרות של קריסת המשטר באיראן

נשיא טורקיה ארדואן ( צילום: שאטרסטוק )

בעיצומה של המערבולת הביטחונית המתרחשת בימים האחרונים, וברקע ההתחמשות האמריקנית באזור המזרח התיכון, משרד ההגנה הטורקי מתכונן לתרחיש קיצוני: קריסת משטר האייתוללות בטהראן.

על פי דיווחים שפורסמו היום (שלישי) בטורקיה, גורמים בכירים במשרד ההגנה באנקרה הציגו בפני מחוקקים טורקים בדיון סגור תכנית להקמת "אזור חיץ" בצד האיראני של הגבול המשותף בין שתי המדינות. התוכנית הטורקית נועדה להתמודד עם אפשרות של גל מהגרים נרחב שעלול לפרוץ לעבר טורקיה במקרה של קריסת המשטר. החשש באנקרה הוא שאי-יציבות חמורה במדינה השכנה תוביל לזרם המוני של פליטים המבקשים מקלט בשטחה.

הנשיא טראמפ בביקור בבסיס צבאי בארה"ב ( צילום: הבית הלבן )

ההיערכות הטורקית מגיעה על רקע דיווחים מודיעיניים אמריקאיים שהועברו לנשיא דונלד טראמפ, המצביעים על כך שאחיזת משטר האייתוללות בשלטון נמצאת בנקודת החלשה ביותר שלה מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979. דוחות המודיעין האמריקאיים מדגישים כי ההפגנות האחרונות באיראן התפשטו אף לאזורים שנחשבו עד כה למעוזי תמיכה במשטר.

המתיחות הגוברת באזור באה לידי ביטוי גם בהיערכות הצבאית האמריקאית. נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" הגיעה למזרח התיכון יחד עם משחתות המצוידות בטילי טומהוק, בעוד גורמים במזרח התיכון מעריכים כי ארצות הברית עשויה לתקוף באיראן בימים הקרובים. ההיערכות הצבאית כוללת גם תריסר מטוסי קרב מסוג F-15E שנשלחו לאזור.

אתמול פרסם משרד החוץ הבריטי אזהרה חריגה לאזרחיו להימנע מכל נסיעה לכל מקום בתוך 5 ק"מ מגבולות עיראק עם איראן, סעודיה וכווית. ההודעה משקפת את החשש הבינלאומי מהסלמה אפשרית באזור.