מי מנהל כיום את שלטון האייתוללות הנמצא בקרב חייו? המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שעם פרוץ המחאות וההתחממות מול ארצות הברית הורד בבהלה אל אחד מהבונקרים של המשטר במטרה לשמור על חייו, עדיין 'עושה קולות' של מי שמעורב בנעשה ומנהל את העניינים.

אך לפי דיווח אמש (ראשון) בניו יורק טיימס, מנהיג איראן עלי ח'אמנאי העביר למקורביו הנחיות כיצד לפעול במקרה שהוא יחוסל בתקיפות של ארה"ב וישראל. על פי הדיווח, הוא מינה בשיא המחאות באיראן בינואר את מקורבו, עלי לאריג'אני, למנהל המדינה בפועל. לפי הדיווח, בתחילת ינואר, על רקע המחאות הנרחבות ואיומי התקיפה מצד ארצות הברית, פנה ח'אמנאי ללאריג'אני כדי שינהל את המדינה. מאז, כך נטען, לאריג'אני בן ה-67, פוליטיקאי ותיק ומפקד בכיר לשעבר במשמרות המהפכה, המשמש כיום כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, הוא שמוביל בפועל את קבלת ההחלטות.

הפגנה באיראן, היום

המהלך הזה דחק הצידה את הנשיא מסעוד פזשכיאן, מנתח לב שהפך לפוליטיקאי. פזשכיאן, כך לפי הדיווח, מתקשה בתפקידו וממשיך לומר בפומבי כי "אני רופא, לא פוליטיקאי" וכי "אין לצפות ממנו לפתור את שלל בעיותיה של איראן".

לפי הדיווח, ח'אמנאי הורה ללאריג'אני ולמעגל מצומצם של מקורבים פוליטיים וצבאיים להבטיח את הישרדות הרפובליקה האיסלאמית גם במקרה של מתקפות צבאיות של ארה"ב וישראל, וגם במקרה של חיסול ההנהגה הבכירה, כולל של ח'אמנאי עצמו.

במסגרת ההיערכות, כך נטען, ח'אמנאי קבע ארבע שכבות ירושה לכל אחד מתפקידי הפיקוד הצבאיים והממשלתיים שהוא ממנה, והורה לבכירים למנות עד ארבעה מחליפים לכל תפקיד. בנוסף האציל סמכויות למעגל מקורבים מצומצם כדי שיוכלו לקבל החלטות במקרה שינותק הקשר עמו או אם הוא ייהרג.

מי אתה עלי לאריג'אני?

לפי דיווחים באיראן, לאריג'אני היה אחראי לדיכוי הקטלני של המחאות האחרונות שדרשו את סיום השלטון האיסלאמי, וכעת הוא פועל לריסון ההתנגדות מבית, לתיאום עם בעלות ברית כמו רוסיה ועם שחקניות אזוריות כמו קטאר ועומאן, ולניהול המגעים הגרעיניים מול וושינגטון, מעל ראשו של שר החוץ עבאס עראקצ'י.

במקביל הוא מכין תוכניות לניהול המדינה בזמן מלחמה עם ארצות הברית, על רקע ריכוז הכוחות האמריקניים העצום באזור. בריאיון לאל-ג'זירה בדוחא אמר לאריג'אני כי ארצו "מוכנה", והוסיף כי איראן "לא מחפשת מלחמה" אך תגיב אם תיכפה עליה.

לאריג'אני הגביר מאוד את נוכחותו הציבורית בחודש האחרון, נסע למוסקווה לפגישה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נפגש עם מנהיגים במזרח התיכון והופיע בראיונות טלוויזיוניים ממושכים. במקביל, נראותו של הנשיא פזשכיאן פחתה, והוא אף הודה בישיבת ממשלה כי נאלץ לפנות ללאריג'אני כדי לקדם סוגיות כמו הסרת מגבלות אינטרנט.

לפי הדיווח, גם במגעים רגישים מול וושינגטון נדרש אישורו של לאריג'אני. כאשר השליח האמריקני סטיב וויטקוף ביקש לברר אם מתוכננות הוצאות להורג של מפגינים, פנה שר החוץ האיראני לנשיא, וזה השיב כי עליו לבקש את אישורו של לאריג'אני ליצירת הקשר.

ניסיון ההדחה שכשל

בתוך כך, העיתון "לה פיגארו" הצרפתי דיווח הלילה כי נשיא איראן לשעבר, חסן רוחאני, הוביל מהלך להדחת המנהיג הרוחאני עלי חמינאי מהשלטון - ונכשל. לפי הדיווח, המתקפה הפנימית תוכננה לצאת לפועל זמן קצר לפני טבח המפגינים שהתרחש בלילה שבין ה-8 ל-9 בינואר.

מקורות טענו ב"לה פיגארו" כי הנשיא לשעבר חסן רוחאני הוביל את התוכנית. בעיתון הצרפתי נכתב כי המהלך נכשל בסופו של דבר בשל היעדר תמיכתו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, עלי לריג'אני. עוד צוין כי הנשיא מסעוד פזשכיאן הושאר מחוץ לדיונים כדי למנוע את חשיפת המהלך.